Ñublense recibe a U de Chile en el estadio Bicentenario Nelson Oyarzún Arenas de Chillán por la Fecha 9 del Campeonato Nacional 2026, duelo que abrirá la jornada dominical del certamen, y que será uno de los más destacados de este fin de semana en el fútbol chileno.

La U de Fernando Gago quiere seguir en la senda victoriosa que tiene hce dos partidos, mientras que los Diablos Rojos quieren salir de la irregularidad y conseguir un triunfo que le permita escalar valiosos puestos en la tabla de posiciones de la Liga de Primera.

¿Quién transmite Ñublense vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2026?

Para ver el duelo de Ñublense vs U de Chile debes acceder a TNT Sports Premium en tu operador de TV cable o en streaming por la plataforma de pago de HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: TNT Sports en HBO Max

Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan Ñublense vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2026?

Ñublense y U de Chile se enfrentan este domingo 12 de abril a las 17:30 horas en el estadio Bicentenario Nelson Oyarzún Arenas de Chillán por la Fecha 9 del Campeonato Nacional 2026.

Fecha: Domingo 12 de abril

Horario: 17:30 horas

Estadio: Bicentenario Nelson Oyarzún Arenas de Chillán

Árbitros para el duelo de Ñublense vs U de Chile

Árbitro: Cristian Galaz

1er asistente: Claudio Urrutia

2do asistente: Edson Cisternas

Cuarto árbitro: Manuel Vergara

VAR: Piero Maza

AVAR: Nicolás Medina

¿Cómo llegan Ñublense y U de Chile a su duelo por el Campeonato Nacional 2026?

Ñublense no ha caído en sus últimos cinco partidos, pero en solo dos de ellos ganó: su último antecedente fue la igualdad 0-0 ante Everton en el Sausalito de Viña del Mar. Un triunfo en este duelo puede dejarlo en el tercer lugar en el mejor de los casos.

U de Chile viene de derrotar por 4-0 a La Serena (Campeonato Nacional) y 3-1 a Audax Italiano (Copa de la Liga). Tiene solo una derrota en los últimos cinco duelos, lo que es un avance para el mal inicio de temporada que tuvo. La única caíd fue 1-0 ante Unión La Calera en el estreno de Fernando Gago.

Formaciones de Ñublense vs U de Chile

Formación de Ñublense

Nicola Pérez; Diego Céspedes, Carlos Salomón, Diego Sanhueza, Osvaldo Bosso y Pablo Calderón; Ignacio Tapia, Lucas Molina y Matías Plaza; Franco Rami y Daniel Saavedra. DT: Juan José Ribera.

Formación de U de Chile

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez, Marcelo Morales; Israel Poblete, Lucas Romero, Javier Altmirano; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez. DT: Fernando Gago.