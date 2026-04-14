Cruzeiro recibe a Universidad Católica en el Mineirao este miércoles por un crucial duelo del Grupo D de la Copa Libertadores 2026, con ambos equipos ya bajo presión tras inicios contrastantes en sus campañas continentales.

Con Cruzeiro y Boca Juniors igualados con tres puntos en la cima del grupo, mientras Universidad Católica y Barcelona de Guayaquil siguen sin unidades, este partido podría resultar clave en la lucha por la clasificación.

Copa Libertadores – Grupo D – 2026 DÍA DE PARTIDO 2 Cruzeiro Sin Comenzar Universidad Católica

Previa del partido Cruzeiro vs Universidad Católica

Cruzeiro llega a este encuentro impulsado por señales de recuperación tras un inicio turbulento en la temporada 2026, con dos victorias consecutivas como local en el Mineirao que han ayudado a restaurar la confianza dentro del plantel y entre los hinchas.

Su victoria por 1-0 sobre Barcelona de Guayaquil en Ecuador en la primera fecha, gracias al gol de Matheus Pereira, le dio al equipo brasileño un inicio ideal en el Grupo D y lo posicionó de buena forma en la carrera por terminar entre los dos primeros.

Pronóstico Cruzeiro vs Universidad Católica / © Iconsport

En el plano local, sin embargo, la campaña sigue siendo problemática, con Cruzeiro ubicado en el puesto 17 del Brasileirao con solo 10 puntos en 11 partidos y aún en zona de descenso pese a la mejora reciente.

Dicho eso, el equipo de Artur Jorge ha comenzado a mostrar señales alentadoras, tras una victoria 3-0 sobre Vitoria seguida de un triunfo 2-1 remontando ante Bragantino el fin de semana pasado, resultado que extendió su racha invicta como local y reforzó la sensación de que el impulso comienza a crecer.

La remontada ante Bragantino fue particularmente alentadora, con Neiser Villarreal aprovechando su oportunidad tras la baja de último momento de Kaio Jorge para marcar el empate, antes de que Christian anotara el gol del triunfo ante más de 38.000 espectadores en el Mineirao.

Tras la inestabilidad de una campaña que ya vio la salida de Tite tras solo seis partidos y la llegada de Jorge en medio de la crisis, Cruzeiro ahora parece estar estabilizándose en un momento clave de la temporada.

Pronóstico Cruzeiro vs Universidad Católica / © Iconsport

Universidad Católica, por su parte, viaja a Brasil bajo presión tras comenzar su campaña en Libertadores con una derrota 2-1 como local ante Boca Juniors, resultado que deja al equipo chileno con poco margen de error en el grupo.

Tras regresar a la competencia por primera vez en cuatro años, Católica mostró carácter en la derrota, ya que Juan Ignacio Díaz anotó en el final después de los goles de Leandro Paredes y Adam Bareiro que habían puesto en ventaja a Boca, pero el resultado igualmente dejó al equipo de Daniel Garnero obligado a remar desde temprano.

El equipo visitante, sin embargo, ha tenido una buena campaña en el torneo local y actualmente se ubica tercero en la Primera División de Chile con 17 puntos, impulsado por un emocionante triunfo 4-3 sobre Audax Italiano el fin de semana pasado, tras haber goleado previamente 6-1 a Palestino.

Su poder ofensivo está liderado por el experimentado delantero Fernando Zampedri, quien a sus 38 años sigue destacando y ha marcado 14 goles en 12 partidos de liga esta temporada, reafirmando su condición de máximo goleador histórico del club.

Si bien Católica ha mostrado resiliencia y calidad en ataque, su fragilidad defensiva como visitante y la relativa falta de experiencia reciente a nivel continental podrían ser problemáticas ante un equipo brasileño que viene creciendo en confianza.

Rendimiento en Copa Libertadores

Cruzeiro:

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Universidad Católica:

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Rendimiento reciente (todas las competiciones)

Cruzeiro:

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Universidad Católica:

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Noticias de los equipos

© Andres Pina/Photosport

Cruzeiro continúa sin varios jugadores por lesión, con Cassio fuera por un problema en los ligamentos de la rodilla, mientras que Marquinhos y Sinisterra también siguen indisponibles.

Walace continúa ausente por motivos disciplinarios, mientras que Kaio Jorge es duda tras perderse el triunfo ante Bragantino por un problema físico y deberá someterse a una evaluación de último momento.

Lucas Romero podría regresar tras recuperarse de molestias en el muslo, mientras que Artur Jorge debe decidir si mantiene a Villarreal tras su influyente actuación el fin de semana.

Universidad Católica no presenta bajas importantes confirmadas para el viaje a Brasil, lo que le da a Garnero un plantel casi completo para elegir.

El equipo visitante podría realizar pequeños ajustes en el mediocampo, con Zuqui y Palavecino como opciones para ingresar si se requiere mayor solidez defensiva, aunque se espera que la base del equipo que enfrentó a Boca se mantenga.

Posibles formaciones Cruzeiro vs Universidad Católica

Probable XI de Cruzeiro vs Universidad Católica:

Cunha; Fagner, Bruno, Jesus, Kaiki; Silva, Gerson, Christian, Pereira; Arroyo, Villarreal

Probable XI de Universidad Católica vs Cruzeiro:

Bernedo; Gonzalez, Medel, Ampuero, Mena; Díaz, Valencia, Cuevas, Montes; Giani, Zampedri

Pronóstico Cruzeiro vs Universidad Católica de Al Aire Libre

Cruzeiro 2-1 Universidad Católica

Cruzeiro parece estar construyendo impulso en el momento justo, y su mejoría como local combinada con la intensidad generada por el público en el Mineirao deberían darle ventaja.

Universidad Católica tiene suficiente poder ofensivo para complicar, especialmente a través de Zampedri, pero la mayor profundidad de Cruzeiro y su creciente confianza deberían ayudarles a asegurar otra importante victoria en Libertadores.

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