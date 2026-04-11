Universidad Católica logró una victoria impresionante en el Estadio Bicentenario de La Florida, donde venció a Audax Italiano por 4-3 de visita por el Campeonato Nacional 2026. Los dirigidos por Daniel Garnero lograron una épica remontada y ya tienen la mente puesta en su próximo desafío, la Copa Libertadores 2026.

¡Final y triunfo de #LosCruzados! ✊



💥 En un partidazo cargado de goles, La Franja se llevó los tres puntos desde La Florida venciendo 4-3 a Audax Italiano.

⚽ Goles de Clemente Montes, Justo Giani, Matías Palavecino y Juan Ignacio Díaz para la victoria.



¡VAMOS CATÓLICA! ⚪🔵… pic.twitter.com/lbHI6l3nB8 — Universidad Católica (@Cruzados) April 11, 2026

El club universitario tuvo un desgaste físico considerable ante los itálicos, lo que acompleja al técnico universitario que ya tiene la mente puesta en Belo Horizonte, donde deberán visitar a Cruzeiro por la segunda jornada de la cita continental.

Garnero y el reconocimiento a la UC por la remontada

Tras un frenético choque ante Audax Italiano, Daniel Garnero se refirió ante las cámaras la complejidad del duelo ante la escuadra local y el esfuerzo de sus pupilos para llevarse la victoria, al señalar que: “El rival no se demoraba en resolver, pero nuestro equipo reacciona y tiene un potencial ofensivo importante. Hacer cuatro goles es muy bueno”.

“Nos cuesta. Nos hacen golazos, pero no es excusa. Hay que corregir y ser más atentos en defensas, y resolutivos en ataque”, fue la crítica del técnico cruzado ante la complejidad del partido disputado en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Las bajas de Garnero para visitar a Cruzeiro

Tras el enfrentamiento en La Florida, Garnero fue consultado sobre su proyección para el duelo ante Cruzeiro por Copa Libertadores 2026, donde señaló que espera que todos estén aptos para el duelo, y que los que están apercibidos por tarjetas descansen para los próximos compromisos.

Además, el mandamás de los Cruzados se alegró por la reincorporación de Sebastián Arancibia al equipo, y destacó que haya jugado más de 35 minutos en el duelo ante Audax Italiano.

Si bien Católica recupera a Arancibia, aún cuenta con una considerable cantidad de bajas por lesiones. Son 7 jugadores entre algodones en la UC, con nombres que destacan en el “Hospital Cruzado” como Gary Medel, Tomás Asta-Buruaga, Diego Valencia, Bernardo Cerezo y Agustín Farías.

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