Universidad Católica quiere volver a la senda de la victoria tras su estreno con derrota por la Copa Libertadores 2026, pero existe un gran dolor de cabeza para el entrenador estudiantil Daniel Garnero, ya que post duelo ante Boca Juniors ha incrementado la cantidad de lesionados. A pesar del complicado panorama, el técnico argentino contará con un esperado regreso a las citaciones.

Se trata del lateral derecho de 19 años, Sebastián Arancibia, quien podría hacer su estreno en la temporada en el duelo ante Audax Italiano por la fecha 9 del Campeonato Nacional 2026, donde los Cruzados visitarán La Florida para enfrentarse a los itálicos.

Sebastián Arancibia le saca una sonrisa a Garnero

El joven defensor de Universidad Católica estuvo siete meses fuera de las canchas debido a una pubalgia que le impidió estar presente en el Mundial sub 20 y en el inicio de la temporada 2026, pero eso ya quedó atrás, ya que según el medio La Tercera, Arancibia será una de las sorpresas en la citación para el duelo de la UC ante Audax Italiano.

A pesar de la posible citación, el periodista Jorge Cubillos señala que el jugador ya entrena con el primer equipo estudiantil, pero será llevado con calma su retorno a las canchas del Campeonato Nacional 2026.

Las lesiones en Católica que complican a Garnero

Las malas noticias en Católica han aparecido de a poco, ya que diversos jugadores han hecho ingreso al hospital cruzado por diversas lesiones que complican al técnico Garnero, quien debe pensar en equipos rotativos al contemplar que la próxima semana debe visitar a Cruzeiro en Brasil por la segunda fecha de la Libertadores.

Son siete jugadores de Universidad Católica se encuentran entre algodones, entre los que destacan Gary Medel y posiblemente Fernando Zampedri, quien tuvo que entrenar diferenciado en la jornada de ayer. Diversas figuras complican a su entrenador de cara a los diversos enfrentamientos en Campeonato Nacional 2026 y Copa Libertadores 2026.

Jeffrey Sekgota – Tobillo recientemente operado.

– Tobillo recientemente operado. Ignacio Pérez – Tendinopatía rotuliana.

– Tendinopatía rotuliana. Tomás Asta-Buruaga – Rotura ligamento cruzado.

– Rotura ligamento cruzado. Diego Valencia – Rotura ligamento cruzado anterior.

– Rotura ligamento cruzado anterior. Bernardo Cerezo – Lesión muscular.

– Lesión muscular. Gary Medel – Lesión muscular.

– Lesión muscular. Agustín Farías – Lesión muscular.

¿Cuándo y dónde juega U Católica vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2025?

Universidad Católica deberá visitar a Audax Italiano por la novena fecha del Campeonato Nacional 2026. El duelo entre cruzados e itálicos se disputará este sábado 11 de abril a las 17:30 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.

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Este duelo será clave para Daniel Garnero, ya que después de este duelo los Cruzados deberán emprender vuelo hacia Belo Horizonte, Brasil, para visitar a Cruzeiro por la segunda fecha del grupo D de la Copa Libertadores 2026.

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