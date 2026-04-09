Universidad Católica ha tenido una semana para el olvido. Tras la dolorosa derrota frente a Boca Juniors en su debut en la Copa Libertadores 2026, los cruzados no han parado de recibir malas noticias.

El pasado miércoles, en la práctica matutina, Diego Valencia sufrió una grave lesión, la cual lo mantendrá varios meses alejado de las canchas. Sin embargo, las alarmas se volvieron a encender en San Carlos de Apoquindo luego que Fernando Zampedri, su principal figura, no entrenara con normalidad.

¿Qué le pasó a Fernando Zampedri en U Católica?

Fernando Zampedri jugó la totalidad del duelo frente a Boca Juniors en el Claro Arena el pasado martes, y si bien no se vio con problemas en la cancha, la preocupación se apoderó de los cruzados este jueves.

Esto porque el ‘Toro’ no participó en el entrenamiento de esta jornada junto al resto de sus compañeros, lo que podría traer complicaciones al equipo para su próximo partido, puesto que tampoco podrá contar con Diego Valencia.

De acuerdo a la información del periodista de ESPN, Mario Sabag, el máximo goleador de la UC entrenó diferenciado y no compartió en la práctica con sus compañeros. “Hizo trabajo aparte en el gimnasio”, consignó el comunicador.

¿Cómo afectaría a U Católica la posible ausencia de Zampedri?

La situación de Fernando Zampedri preocupa en demasía a Universidad Católica, puesto que en las últimas horas se confirmó la grave lesión de Diego Valencia, quien estará varios meses alejado de las canchas.

Una posible baja del ‘Toro’ provocaría que los cruzados se queden sin sus principales referentes de área, lo cual sería un golpe importante para Daniel Garnero.

Sin embargo, por el momento Zampedri no está descartado para el duelo frente a Audax Italiano ni tampoco ante Cruzeiro por la Copa Libertadores.

¿Cuándo juega la U Católica?

Universidad Católica juega este sábado 11 de abril a las 17:30 horas frente a Audax Italiano por la novena fecha del Campeonato Nacional 2026. Posteriormente, la Franja visitará a Cruzeiro el martes 15 a las 18:00 horas por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores.