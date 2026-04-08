Universidad Católica confirmó la baja de Diego Valencia tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en el entrenamiento de este miércoles 8 de abril. El delantero será operado en los próximos días y estará cerca de ocho meses fuera de las canchas.

La lesión se produjo en la práctica matinal, apenas un día después de la derrota ante Boca Juniors por Copa Libertadores, donde el atacante ingresó al minuto 88 y disputó el cierre del partido.

Diego Valencia y una baja prolongada en la UC

La confirmación oficial llegó desde Cruzados, que detalló el diagnóstico y los próximos pasos del jugador.: “Cruzados comunica que durante el entrenamiento matinal de este miércoles 08 de abril el delantero de Universidad Católica, Diego Valencia sufrió una Rotura del Ligamento Cruzado Anterior de la rodilla derecha”.

“El delantero será intervenido quirúrgicamente en los próximos días y los plazos de su rehabilitación serán comunicados a través de nuestros canales oficiales en las próximas semanas”, cerraron.

Valencia venía siendo alternativa en el esquema de Garnero, con menos minutos que en otras etapas, pero igualmente considerado dentro de la rotación ofensiva. Su ausencia obliga a reordenar las opciones en ataque, justo cuando el equipo enfrenta compromisos simultáneos en el torneo local y en el plano internacional.

Cruzados comunica que durante el entrenamiento matinal de este miércoles 08 de abril el delantero de Universidad Católica, Diego Valencia sufrió una Rotura del Ligamento Cruzado Anterior de la rodilla derecha. El delantero será intervenido quirúrgicamente en los próximos días y… pic.twitter.com/v6leborobD — Universidad Católica (@Cruzados) April 8, 2026

Universidad Católica evalúa impacto y posibles refuerzos

El contexto agrava el escenario para la UC, que suma otra baja de larga duración junto a la de Tomás Asta-Buruaga, quien también sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior hace algunas semanas, dejando al equipo con limitaciones en zonas clave.

Según lo informado por El Deportivo, la lesión mantendrá al delantero fuera por un período cercano a ocho meses, lo que abre la posibilidad de que Cruzados evalúe acudir al mercado en busca de un reemplazo.

En resumen