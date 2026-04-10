Audax Italiano y Universidad Católica protagonizan uno de los duelos más atractivos de la fecha 9 del Campeonato Nacional 2026 este sábado 11 de abril a las 17:30 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida. El partido será transmitido por TNT Sports Premium y también por HBO Max.
Los itálicos vienen de caer por 2-1 en su visita a O’Higgins, mientras que los cruzados cayeron por el mismo marcador a mitad de semana frente a Boca Juniors por la Copa Libertadores. Eso sí, en el plano local, los cruzados golearon por 6-1 a Palestino la fecha pasada en el Claro Arena.
¿Qué canal transmite Audax Italiano vs U Católica EN VIVO?
El compromiso entre Audax Italiano y U Católica se transmitirá en televisión a través de TNT Sports Premium. Además, tendrá transmisión vía streaming en HBO Max.
- 📺 TV: TNT Sports Premium
- 💻 Streaming: HBO Max.
Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.
¿Dónde ver Audax Italiano vs U Católica ONLINE por streaming?
Audax Italiano vs U Católica se podrá ver online por streaming en HBO Max.
- 💻 Streaming: HBO Max.
Para ello, debes tener una suscripción activa en la plataforma.
¿A qué hora juegan Audax Italiano vs U Católica?
Audax Italiano y Universidad Católica juegan este sábado 11 de abril a las 17:30 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.
- 🗓 Fecha: Sábado 11 de abril
- 🕗 Hora: 17:30 horas
- 🏟 Estadio: Estadio Bicentenario de La Florida
El compromiso corresponde a la novena fecha del Campeonato Nacional 2026.
Árbitros designados para Audax Italiano vs U Católica
- Árbitro: Diego Flores
- 1er asistente: Miguel Rocha
- 2do asistente: Juan Serrano
- Cuarto árbitro: Héctor Jona
- VAR: Miguel Araos
- AVAR: Felipe Jara
Formación de Audax Italiano vs U Católica
Audax Italiano:
Tomás Ahumada; Daniel Piña, Oliver Rojas, Marcelo Ortiz; Raimundo Rebolledo, Federico Mateos, Marco Collao, Esteban Matus, Nicolás Aedo; Franco Troyansky y Giovani Chiaverano.
Everton:
Vicente Bernedo; Daniel González, Juan Díaz, Branco Ampuero, Nicolás L’Huillier; Jhojan Valencia, Cristian Cuevas, Clemente Montes, Matías Palavecino, Justo Giani; Fernando Zampedri.