Audax Italiano y Universidad Católica protagonizan uno de los duelos más atractivos de la fecha 9 del Campeonato Nacional 2026 este sábado 11 de abril a las 17:30 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida. El partido será transmitido por TNT Sports Premium y también por HBO Max.

Los itálicos vienen de caer por 2-1 en su visita a O’Higgins, mientras que los cruzados cayeron por el mismo marcador a mitad de semana frente a Boca Juniors por la Copa Libertadores. Eso sí, en el plano local, los cruzados golearon por 6-1 a Palestino la fecha pasada en el Claro Arena.

¿Qué canal transmite Audax Italiano vs U Católica EN VIVO?

El compromiso entre Audax Italiano y U Católica se transmitirá en televisión a través de TNT Sports Premium. Además, tendrá transmisión vía streaming en HBO Max.

📺 TV: TNT Sports Premium

💻 Streaming: HBO Max.

Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

¿Dónde ver Audax Italiano vs U Católica ONLINE por streaming?

Audax Italiano vs U Católica se podrá ver online por streaming en HBO Max.

💻 Streaming: HBO Max.

Para ello, debes tener una suscripción activa en la plataforma.

¿A qué hora juegan Audax Italiano vs U Católica?

Audax Italiano y Universidad Católica juegan este sábado 11 de abril a las 17:30 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.

🗓 Fecha: Sábado 11 de abril

🕗 Hora: 17:30 horas

🏟 Estadio: Estadio Bicentenario de La Florida

El compromiso corresponde a la novena fecha del Campeonato Nacional 2026.

Árbitros designados para Audax Italiano vs U Católica

Árbitro: Diego Flores

1er asistente: Miguel Rocha

2do asistente: Juan Serrano

Cuarto árbitro: Héctor Jona

VAR: Miguel Araos

AVAR: Felipe Jara

Formación de Audax Italiano vs U Católica

Audax Italiano:

Tomás Ahumada; Daniel Piña, Oliver Rojas, Marcelo Ortiz; Raimundo Rebolledo, Federico Mateos, Marco Collao, Esteban Matus, Nicolás Aedo; Franco Troyansky y Giovani Chiaverano.

Everton:

Vicente Bernedo; Daniel González, Juan Díaz, Branco Ampuero, Nicolás L’Huillier; Jhojan Valencia, Cristian Cuevas, Clemente Montes, Matías Palavecino, Justo Giani; Fernando Zampedri.

Minuto a minuto Audax Italiano vs U Católica