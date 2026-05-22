El compromiso que se disputará desde las 18:00 horas en el Claro Arena atrapará todas las miradas. Colo Colo llega como líder del torneo con 27 puntos en 12 fechas disputadas (9 victorias y 3 derrotas), mientras que Universidad Católica marcha cuarto con 20 unidades en igual cantidad de citas (6 triunfos, 2 empates y 4 caídas). Los Cruzados buscarán acortar la diferencia con el puntero; el Cacique aspirará a consolidar su ventaja en la parte alta de la tabla.

En el historial global hay dominio del Cacique sobre la UC. Este será el encuentro número 189 que ambos equipos disputen en Primera División, en los que Colo Colo se impone con 82 triunfos contra 55 de Universidad Católica (51 empates), ventaja alba que también dice presente en el ítem goles, con 325 anotaciones versus 261 de los de la precordillera.

El dominio de Colo Colo sobre U Católica en la última década

Desde el año 2020 en adelante, los albos y los de la Franja se han enfrentado en 12 oportunidades, con un saldo favorable al Cacique: cuatro victorias del Popular frente a tres de la UC y cinco empates.

Sin embargo, el balance reciente le pertenece a los Cruzados. La última victoria alba en este período se produjo el 3 de octubre de 2024 en el Estadio Monumental, con gol de Javier Correa para el 1-0 definitivo. Desde entonces, la UC se impuso en los dos siguientes duelos: el 6 de julio de 2025 ganó 2-0 en el Estadio Santa Laura y el 16 de agosto de ese mismo año aplicó una goleada de 4-1 en el propio Monumental.

Vale recordar que la primera victoria de la UC en esta década fue en febrero de 2020, cuando se impusieron por 2-0 en el Estadio Monumental con goles de Luciano Aued y César Pinares. Aquel partido fue suspendido en el minuto 71 tras el lanzamiento de fuegos artificiales al campo de juego.

La última vez que ambos elencos se vieron las caras fue el 16 de agosto de 2025 en el Estadio Monumental por el Campeonato Nacional. con victoria de Universidad Católica por 4-1.

Los últimos enfrentamientos entre Colo Colo y Universidad Católica

24/02/2020 | Colo Colo 0-2 Universidad Católica | Estadio Monumental

19/12/2020 | Universidad Católica 0-0 Colo Colo | San Carlos de Apoquindo

17/07/2021 | Universidad Católica 0-0 Colo Colo | San Carlos de Apoquindo

24/10/2021 | Colo Colo 2-1 Universidad Católica | Estadio Monumental

24/04/2022 | Universidad Católica 1-1 Colo Colo | San Carlos de Apoquindo

04/10/2022 | Colo Colo 0-0 Universidad Católica | Estadio Monumental

15/04/2023 | Universidad Católica 0-0 Colo Colo | Estadio Santa Laura

01/10/2023 | Colo Colo 2-1 Universidad Católica | Estadio Monumental

20/04/2024 | Universidad Católica 0-1 Colo Colo | Estadio Santa Laura

03/10/2024 | Colo Colo 1-0 Universidad Católica | Estadio Monumental

06/07/2025 | Universidad Católica 2-0 Colo Colo | Estadio Santa Laura

16/08/2025 | Colo Colo 1-4 Universidad Católica | Estadio Monumental

¿Dónde ver Universidad Católica vs Colo Colo?

El encuentro entre Universidad Católica y Colo Colo está programado para el domingo 24 de mayo a las 18:00 horas en el Claro Arena, recinto que recibirá por primera vez este clásico.

El partido será transmitido por TNT Sports Premium y HBO Max.