Colo Colo definió este viernes una probable formación para enfrentar a Palestino por la décima fecha del Campeonato Nacional, con dos cambios en su delantera. El técnico Fernando Ortiz probó como titulares a Leandro Hernández y Lautaro Pastrán, modificando el último once inicial.

El duelo se jugará este domingo en el Estadio Monumental y marca un ajuste puntual respecto al equipo que viene de enfrentar a Deportes Concepción. La decisión apunta a intervenir el funcionamiento ofensivo, en un momento donde el equipo busca mayor eficacia en el área rival.

Colo Colo cambia ataque para enfrentar a Palestino

La principal novedad en la formación del Cacique pasa por la inclusión de Leandro Hernández y Lautaro Pastrán desde el inicio. Ambos no fueron titulares en el compromiso anterior, por lo que su presencia refleja una apuesta concreta del cuerpo técnico.

Según información de ADN Deportes, estos movimientos dejan fuera del once a Claudio Aquino y Tomás Alarcón. El ajuste no es menor: Ortiz modifica nombres en una zona clave, buscando respuestas inmediatas en el rendimiento ofensivo del equipo.

La formación de Colo Colo para la fecha 10

Además de los cambios ya mencionados, el resto de la estructura se mantiene en relación al último partido. Es decir, Arturo Vidal finalmente no volverá al mediocampo y se mantendrá en la defensa.

De esta forma, Colo Colo alinearía con Fernando De Paul en el arco; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en defensa; Jeyson Rojas y Diego Ulloa por las bandas; Álvaro Madrid y Víctor Méndez en el mediocampo; y en delantera Leandro Hernández, Maximiliano Romero y Lautaro Pastrán.

El partido ante Palestino se jugará en el aniversario 101 de los albos, donde además, los dirigidos por Ortiz pretenden seguir en la cima del campeonato.