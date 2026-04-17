En Colo Colo se volvió a tocar el tema de refuerzos tras varios nombres que comenzaron a circular para la segunda rueda. En ese escenario, el técnico Fernando Ortiz tomó la palabra y fijó una postura concreta sobre cómo se abordará el mercado, considerado que el equipo sigue compitiendo en la parte alta.

El entrenador no solo enfrentó las versiones que apuntaban a posibles negociaciones, incluyendo el caso de Paulo Díaz, sino que además dejó claro qué decisiones tomará internamente mientras el plantel sigue en carrera.

Fernando Ortiz fija criterio por refuerzos en Colo Colo

Al entrar de lleno en el tema de los refuerzos, el DT albo fue directo en su respuesta ante la posibilidad de reuniones o gestiones anticipadas: “No, ni se me ocurre en la cabeza hablar o decir algo sobre jugadores. Mi cabeza está puesta en Palestino”.

El técnico profundizó en el impacto que podría tener abrir ese debate en medio de la competencia y explicó por qué evita ese escenario. “Si Daniel o el presidente insisten, que no es común que suceda, no lo haría por respeto a mis jugadores y no salir del camino“.

Los “refuerzos” que han sonado en Colo Colo

El conjunto del Cacique se ha mantenido en el primer lugar, pese a que no disputó su partido con Coquimbo. En esa línea y pensando en la segunda parte del torneo, es que comenzaron a surgir nombres y posiciones para reforzar.

Paulo Díaz fue el primer nombre que salió, considerando el momento complicado que está viviendo en River Plate. Desde Argentina señalaron que el jugador podría salir del cuadro millonario a mitad de año, y en Radio ADN aseguraron que en Macul siguen su caso de cerca.

También se habló sobre la llegada de un extremo, decisión que ya estaría tomada en las oficinas de Blanco y Negro.