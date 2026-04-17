La Universidad Católica regresó a Santiago tras vencer 2-1 a Cruzeiro en Brasil por Copa Libertadores, y su capitán, Fernando Zampedri, descartó que el equipo haya cambiado la actitud respecto al debut, explicando que el resultado responde a la insistencia en la misma idea.

El delantero enfrentó a los medios en el aeropuerto y abordó la lectura que se instaló tras el triunfo, aclarando que no hubo un giro en la forma de encarar los partidos, sino una continuidad en el trabajo que finalmente dio resultado.

Zampedri descarta cambio de actitud en la UC

El goleador fue directo al momento de responder si el equipo afrontó de manera distinta el segundo partido en comparación al debut ante Boca Juniors, poniendo el foco en el proceso más que en una reacción puntual.

“No sé si no jugamos con actitud, sino que trabajamos una forma y no se nos dio en el primer partido. Seguimos trabajando y, gracias a eso, fuimos a buscar los tres puntos y lo pudimos conseguir”, comentó Fernando Zampedri.

El efecto del triunfo de la UC en Copa Libertadores

Más allá de la explicación táctica, Zampedri también valoró el impacto que tiene sumar como visitante en el torneo, especialmente tras comenzar con una derrota.

“Es un buen triunfo, lo merecíamos. Ahora es seguir trabajando. Cuando se gana, mejorar es mucho más fácil”, recalcó, destacando que el resultado permite sostener el proceso con mayor tranquilidad.

En esa misma línea, profundizó en cómo influye este tipo de resultados en el grupo de cara a lo que viene en el Campeonato Nacional: “En lo anímico nos viene muy bien. Cuando las cosas salen, es muy positivo, y cuando no, hay que seguir trabajando”, cerró el capitán cruzado.