Universidad Católica visita a Cruzeiro en el mítico Estadio Mineirão de Belo Horizonte, por la Fecha 2 del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. Los Cruzados llegan sin puntos tras caer 1-2 ante Boca Juniors en su debut en el Claro Arena y necesitan un resultado histórico en Brasil para no quedar prácticamente eliminados. Sigue aquí el minuto a minuto, goles, formaciones y estadísticas desde el Mineirão.

Cruzeiro vs U Católica, minuto a minuto

¿Las claves del Cruzeiro vs U Católica?

El Grupo D de la Copa Libertadores 2026 tiene a Boca Juniors como líder con 6 puntos. Para los Cruzados de Daniel Garnero, ganar en el Mineirão es una misión que roza lo épico: el cuadro brasileño volvió a la Libertadores con la chapa de campeón de la Copa Sudamericana 2024 y debutó con una victoria 1-0 sobre Barcelona en Guayaquil. Universidad Católica necesita imperiosamente los tres puntos: perder ante Cruzeiro la dejaría con 0 puntos en 2 partidos y prácticamente sin posibilidades de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

La previa de Cruzeiro vs U. Católica

Cruzeiro llega a este duelo como favorito categórico en su estadio. La Raposa es uno de los equipos más poderosos del fútbol brasileño y el Mineirão, con su capacidad de casi 62.000 espectadores, genera un ambiente de gran presión para el visitante. El cuadro de Belo Horizonte quiere su segunda victoria en línea en la Libertadores y tiene al goleador Kaio Jorge como principal arma de ataque. En el historial reciente, ambos equipos ya se enfrentaron en la Copa Sudamericana 2024, donde Cruzeiro venció a la UC en el Grupo B en un partido disputado en este mismo estadio.canchallena.

Universidad Católica de Daniel Garnero llegó a esta Copa Libertadores tras cuatro años de ausencia del torneo continental más prestigioso. Ahora, los Cruzados deben rearmarse rápido en un escenario mucho más exigente que el local: el Mineirão bajo el calor brasileño. La clave estará en la organización defensiva y la efectividad en las pocas oportunidades que genere el cuadro chileno ante un Cruzeiro que no perdona errores en casa.

Formaciones de Cruzeiro vs U. Católica

Formación de Cruzeiro

Matheus Cunha; Kaua Moraes, Fabricio Bruno, Lucas Villalba, Kaiki Da Silva; Matheus Henrique, Gerson Da Silva, Christian Alves, Matheus Pereira; Wanderson y Neyser Villarreal. DT: Artur Torres.

Formación de U. Católica

Vicente Bernedo; Daniel González, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Cristian Cuevas; Clemente Montes, Justo Giani y Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.

¿A qué hora juega Cruzeiro vs U. Católica por la Copa Libertadores 2026?

El partido se disputará el miércoles 15 de abril de 2026 a las 18:00 horas de Chile en el Estadio Governador Magalhães Pinto (Mineirão), Belo Horizonte, Brasil.

¿Dónde ver Cruzeiro vs U. Católica en vivo?

El duelo será transmitido por ESPN 5 para Chile, disponible en los paquetes básicos y digitales de los principales operadores de cable. También estará en streaming a través de Disney+ Premium para toda Sudamérica

Tabla del Grupo D de la Copa Libertadores 2026