Colo Colo se prepara para vivir una fiesta total este domingo 19 de abril a las 18:30 horas. El Estadio Monumental se vestirá de gala para celebrar los 101 años de historia de la institución, en un choque de alto vuelo frente a Palestino donde los dirigidos por Fernando Ortiz necesitan sumar de a tres para asegurar el primer puesto del Campeonato Nacional 2026.

Sin embargo, en el fútbol chileno las designaciones arbitrales rara vez pasan desapercibidas, y la confirmación de los jueces para este fin de semana encendió las alarmas en Pedrero. El silbato principal recaerá en las manos de Fernando Véjar, un nombre que trae pésimos recuerdos a la tienda alba y que protagonizará un cara a cara de altísima tensión con uno de los máximos referentes del camarín blanco.

¿Por qué el reencuentro entre Arturo Vidal y Fernando Véjar genera tanto morbo?

El choque en Macul marca la primera vez que se cruzan tras el feroz altercado de la temporada 2025, donde el árbitro expulsó al mediocampista y denunció gruesos insultos en su informe. El conflicto estalló en la caída por 2-1 ante Audax Italiano en La Florida.

En aquella jornada, el “King” le reclamó airadamente el gol itálico, recibiendo doble amarilla en cuestión de segundos. La situación se descontroló, y Véjar dejó por escrito la reacción del jugador: “Reacciona de manera agresiva, insultándome en reiteradas oportunidades, gritando a viva voz: ‘malo c…, soy muy malo’”. La respuesta de Vidal llegó frente a los micrófonos en una explosiva conferencia: “Si un árbitro no tiene carácter para arbitrar un partido de Colo Colo, creo que no debería arbitrar. Segunda, tercera división podría… Ojalá que en los próximos partidos nos toquen mejores árbitros, árbitros que dejen jugar”, disparó el volante, sellando una enemistad deportiva que este domingo vivirá un nuevo capítulo.

¿Cuál es el polémico historial de Fernando Véjar dirigiendo a Colo Colo?

El juez arrastra un registro de cobros controvertidos que han sacado de quicio tanto a jugadores como a ex entrenadores albos en instancias decisivas. La relación de Véjar con el Cacique es áspera y está documentada por el tribunal de disciplina. Aunque este 2026 ya los dirigió sin mayores contratiempos (victoria 1-0 ante La Calera en febrero), los antecedentes pesan en el ambiente:

El penal no cobrado (2021): Precisamente ante Palestino en el Monumental, Véjar omitió un evidente codazo de Cristián Suárez sobre Gabriel Costa, error que le costó una sanción de la Comisión de Árbitros. Ese día, Leonardo Gil salió del camarín en ropa interior gritando: “Hasta cuándo nos van a cgar, todos los árbitros nos vienen a cgar”.

Precisamente ante Palestino en el Monumental, Véjar omitió un evidente codazo de Cristián Suárez sobre Gabriel Costa, error que le costó una sanción de la Comisión de Árbitros. Ese día, Leonardo Gil salió del camarín en ropa interior gritando: “Hasta cuándo nos van a cgar, todos los árbitros nos vienen a cgar”. El castigo a Quinteros (2023): En la Supercopa perdida ante Magallanes, expulsó a Gil por aplaudir irónicamente. Tras el partido, el entonces DT Gustavo Quinteros lo destrozó: “No sé si es malo o cobra a propósito en contra de Colo Colo… que no nos dirija más”, declaraciones que le costaron dos fechas de suspensión al estratega.

¿Quiénes conforman la cuaterna arbitral y por qué el VAR suma otra controversia?

La cabina del VAR estará a cargo de Piero Maza, quien llega duramente cuestionado a nivel continental tras inventar un penal en la Copa Libertadores. El equipo en cancha lo completarán Miguel Rocha y José Retamal como asistentes, junto a Diego Flores como cuarto juez. Sin embargo, la designación de Maza en el videoarbitraje suma una capa extra de tensión.

El juez chileno viene de un escándalo internacional en el duelo entre Palmeiras y Sporting Cristal, donde sancionó la pena máxima por una supuesta infracción sobre Arthur, cuando las imágenes evidenciaban que el jugador brasileño enganchó su propia pierna para caer. El cobro fantasma desató la furia del reconocido relator “Bambino” Pons en plena transmisión oficial: “Se equivocó Piero Maza, lo perjudicó claramente a Sporting Cristal… Se dejó llevar por la gente, el VAR también. Dónde está el penal, díganme”, sentenció el narrador.

El escenario está servido para una tarde de nervios a flor de piel en el Monumental. Con Vidal suelto en el mediocampo, Véjar con el silbato en la boca y Maza revisando las pantallas, cualquier roce en el área promete desatar un incendio en pleno cumpleaños del Cacique.