El árbitro chileno Piero Maza va de polémica en polémica: ahora el juez se llenó de críticas, incluida una del conocido relator Juan Manuel “Bambino” Pons, por cobrar un penal más que dudoso en la victoria de Palmeiras contra Sporting Cristal por 2-1 en Brasil por la Fecha 2 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026.

Maza ya había tenido una jornada muy controvertida el domingo pasado en Chillán cuando estuvo a cargo del VAR y no sugirió la expulsión de Jovany Campusano por una patada muy violenta contra Javier Altamirano en la victoria de Ñublense por 1-0 ante U de Chile.

¿Cómo fue el polémico penal que cobró Piero Maza en la Copa Libertadores?

Corría el minuto 77 en el Allianz Parque de Sao Paulo y el lateral izquierdo de Palmeiras Arthur Gabriel cae en el área de Sporting Cristal tras una supuesta falta de Joao Cuenca, situación que no fue advertida de inmediato por el árbitro Piero Maza, aunque sí fue llamado por el VAR.

Lo cierto es que sí hubo contacto entre las piernas de ambos jugadores mencionados, pero se ve en la repetición que es el mismo jugador del Verdao el que lo provoca, siendo además leve, no propio del pitazo de una pena máxima en una instancia como la Copa Libertadores.

¿QUÉ TE PARECE? Esto fue penal para Palmeiras ante Sporting Cristal 👀



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Bambino Pons critica con todo a Piero Maza en la Copa Libertadores

Esta situación generó la indignación del relator Bambino Pons, quien estaba conduciendo la transmisión de ESPN en este compromiso: “Si cobra penal, me voy”, dijo primeramente sorprendido por la sola revisión de la jugada favorable al elenco brasileño.

Tras la decisión de Maza, Ponso señaló: “Se equivocó Piero Maza, la verdad lo perjudicó claramente al Sporting Cristal, sea gol o no sea gol. Se dejó llevar por la gente, el VAR también. ¿Dónde está el penal? Díganme. Hay contacto, hay interpretaciones e interpretaciones, se sabía que se iba a tirar”.

Lo peror de todo es que ese penal si se convirtió en gol, obra de José Manuel López en los 80 minutos de juego, dándole la victoria a Palmeiras en este apretado compromiso de Copa Libertadores.