Una de las grandes preocupaciones que rodean a U Católica en este tramo final de la temporada tiene que ver con la demora en la renovación de algunos pilares del plantel, entre ellos el goleador Fernando Zampedri, quien no ha acordado un nuevo contrato con el elenco de la precordillera a semanas de que su actual vínculo expire antes del 2026.

El Toro goleador de la UC ha tenido conversaciones con la dirigencia de Cruzados estos últimos días para intentar llegar a un acuerdo tanto en términos de la extensión del nuevo contrato como también la parte económica, y es en este último punto en el que el propio delantero pensaría en hacer un esfuerzo para poder finalmente resolver la situación.

🤝 Zampedri pondría de su parte para continuar en U Católica en 2026

Conocido es que Fernando Zampedri es de los sueldos más altos en U Católica con 70 millones mensuales, una cifra que no había sido impedimento hasta ahora para que desde Cruzados pudiesen acordar la renovación de su gran artillero.

Esto, porque recientemente el periodista Bruno Sampieri dio a conocer el enorme gesto que tendría Fernando Zampedri para poder destrabar las negociaciones. “U. Católica está tratando que Fernando Zampedri acepte una oferta muy baja respecto a lo que venía ganando, mucho más baja. Eso está intentando por ahora la dirigencia”.

“Zampedri está dispuesto a ganar menos“, añade el comunicador, aunque habrá que esperar para conocer detalles de qué tanto es lo que en el club precordillerano esperen que el goleador resigne de su actual salario, por lo que el misterio se mantendrá en los próximos días.

Zampedri rebajaría considerablemente su sueldo para permanecer en la UC/ © Photosport

⚽ ¿Podrá Zampedri jugar la última fecha del campeonato con la UC?

Por otro lado, en U Católica deben resolver la suspensión que está dejando a Zampedri fuera del último partido de este campeonato ante Unión La Calera, debido a la polémica tarjeta amarilla que recibió el delantero ante Huachipato.

Habrá que esperar por si la apelación de la UC es exitosa, algo que se ve complejo debido a que el árbitro Cristián Galaz consignó en su informe como “conducta antideportiva” la jugada en la que se vio involucrado el “9” cruzado en aquella jugada con Maicol León en el CAP Acero.