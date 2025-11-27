Universidad Católica quiere asegurar la clasificación a la próxima fase de grupos de la Copa Libertadores. Para ello, los cruzados dependen de sí mismos: si ganan los dos partidos que les restan, se quedarán con el Chile 2 en el Campeonato Nacional.

Con ese panorama por delante, en la precordillera comienzan a proyectar lo que será la próxima temporada. Para ello, quieren abrochar la continuidad de sus principales figuras, además de reforzar el plantel.

En ese sentido, hay dos emblemas de la institución que finalizan contrato a fines de año y cuyo futuro aún no está definido: Fernando Zampedri y Gary Medel.

En la antesala del crucial duelo entre la Universidad Católica y Huachipato por el torneo, el entrenador del equipo, Daniel Garnero, se refirió a la situación de ambos jugadores, aunque evitó referirse a su futuro.

“Yo no me puedo desenfocar del sábado. Necesitamos a Gary, a Fernando y al resto de los muchachos de la mejor manera, enfocados en un partido difícil que vamos a tener”, dijo el DT.

“Tenemos la suerte y la posibilidad de depender de nosotros, así que lo único que quiero es que estén enfocados en el fin de semana. Ojalá Fer haga dos goles y ojalá Gary nos dé orden y equilibrio que mediocampo. Eso es lo importante, después vamos a tener tiempo para hablar de lo que venga más adelante”, agregó.

Por otro lado, Garnero anticipó el cruce frente a los acereros y se refirió a la lucha por el Chile 2 en el Campeonato Nacional.

“Vamos a tener un rival muy difícil, tenemos que estar muy bien si queremos quedarnos con los tres puntos. Tienen buena intención de juego, con un goleador en gran momento, juegan de local y aspiran a un torneo internacional, va a ser un partido muy importante y a medida que se acerca el final todo termina siendo más definitorio”, indicó.

“Estamos muy enfocados en lo que tenemos que hacer nosotros, llevarnos los tres puntos a Santiago y después pensar en la última fecha, pasa siempre en estas instancias decisivas, se habla mucho de este tema, lo importante es como estás dentro de la cancha y cómo rindes”, concluyó.

