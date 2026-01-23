Coquimbo Unido vs Universidad Católica se juegan este domingo en Sausalito el primer título oficial del 2026. Y si los 90 minutos no alcanzan para marcar diferencias, la final tiene una regla clara que no admite dobles lecturas.

La Supercopa 2026 se define sin tiempo extra: el reglamento establece una resolución inmediata que ya fue aplicada en las semifinales y que puede convertir a los penales en el punto exacto donde se decida el campeón.

⏱️ ¿Qué pasa si Coquimbo vs U Católica empatan en la final de la Supercopa?

Si el partido termina igualado tras los 90 minutos reglamentarios, la final no se extiende.

👉 No hay alargue en la Supercopa 2026.

El reglamento vigente establece que, en caso de empate, el campeón se define de inmediato desde el punto penal, sin prórroga previa.

⏳ ¿Hay alargue en Coquimbo vs U Católica por la Supercopa 2026?

El orden de definición es claro y directo:

90 minutos ➝ empate ➝ penales, bajo normativa IFAB/FIFA.

📅 ¿Cuándo y dónde se juega la final de la Supercopa 2026?

La definición del título se disputará en partido único, en la siguiente fecha:

Fecha: Domingo 25 de enero de 2026

Domingo 25 de enero de 2026

Estadio: Sausalito, Viña del Mar

⚖️ Árbitros de Coquimbo vs U Católica en la final de la Supercopa 2026

El equipo arbitral designado para la final es el siguiente:

Árbitro: Cristián Garay Reyes

Asistentes: Diego Gamboa Reyes y Felipe Jara Méndez

Cuarto árbitro: Nicolás Millas López

VAR: Gastón Philippe Noriega

AVAR: Alan Sandoval Rodríguez

🧤 Diego “Mono” Sánchez vs Vicente Bernedo: ¿quién tiene mejores números en penales?

Si la final se define desde los doce pasos, el foco se traslada inevitablemente al arco. Y ahí, los antecedentes marcan diferencias.

Diego “Mono” Sánchez llega con respaldo estadístico sólido: a lo largo de su carrera registra ocho penales atajados, incluyendo ejecuciones clave en Liga de Primera, Copa Sudamericana y definiciones oficiales. Solo en la temporada 2025 atajó lanzamientos a jugadores como Charles Aránguiz, Bryan Rabello y Álvaro Ramos.

Vicente Bernedo, en cambio, no registra penales atajados en su carrera profesional según los registros oficiales, pese a contar con experiencia en Supercopa, Copa Chile y Liga de Primera.

🔁 Cómo llegan Coquimbo Unido vs U Católica a la final

Ambos equipos arriban en buen momento futbolístico.

Coquimbo Unido viene de eliminar a Deportes Limache en una semifinal cargada de tensión, con triunfo 3–2 en Sausalito y una racha positiva en sus últimos partidos oficiales.

Universidad Católica, por su parte, mostró carácter y pegada ante Huachipato, imponiéndose por 4–2 y consolidando una racha sólida en el cierre de la temporada anterior. En los duelos directos más recientes, el registro favorece a los aurinegros, que vencieron a la UC en ambos enfrentamientos del Campeonato Nacional 2025.

🧩 En resumen

La final de la Supercopa 2026 no tiene alargue

Si hay empate en los 90’, se define por penales

Se juega el 25 de enero, a las 19:00, en Sausalito

Arbitra Cristián Garay, con VAR

En penales, Diego Sánchez llega con ventaja estadística sobre Vicente Bernedo

