Universidad Católica dio un paso clave rumbo a la Supercopa 2026 tras superar a Huachipato en una semifinal intensa, jugada en Viña del Mar y marcada por goles, tensión y una clasificación que ilusiona al mundo cruzado. El 4-2 dejó a la UC instalada en la final y con la opción concreta de seguir ampliando su historia en este torneo.

Sin embargo, el foco no estuvo solo en lo futbolístico, pues apenas terminado el encuentro en Sausalito, la dirigencia de Cruzados encendió una alerta que apunta directamente al comportamiento de parte de su hinchada, un tema que vuelve a incomodar justo cuando el equipo entra en una definición mayor.

🚨 Advertencia cruzada en la UC: Tagle habla de sanciones tras el paso a la final

El presidente de Cruzados, Juan Tagle, fue directo al referirse a lo ocurrido en las tribunas: “Hubo un par de situaciones que no se deben repetir. Hubo petardos, un par de bengalas, y entiendo que algunos hinchas están identificados y serán sancionados probablemente”, afirmó el dirigente, marcando una postura firme desde la concesionaria.

En esa línea, Tagle insistió en que el estándar de conducta no es negociable, independientemente del estadio. “El mismo comportamiento que tenemos en el Claro Arena, debemos mantenerlo cuando jugamos de visita, porque las sanciones son iguales”, subrayó, dejando claro que no habrá dobles lecturas ni margen para relativizar las normas.

🏟️ El llamado antes de la final y el riesgo de perder la fiesta

El mandamás cruzado reforzó el mensaje con una advertencia concreta para quienes insistan en conductas prohibidas: “Invito a nuestros hinchas a mantener siempre el buen comportamiento. Los petardos, las bengalas, esas cosas están prohibidas y quienes sean sorprendidos portándolas o encendiéndolas van a ser castigados con el derecho de admisión”, remarcó.

Finalmente, Tagle apuntó al contexto deportivo que vive la UC y al valor de lo que está en juego. “Hago el llamado a la tranquilidad, a apoyar y a disfrutar la final de la Supercopa. Tenemos la oportunidad de convertirnos en el equipo más ganador de Supercopas en Chile. Entonces, que nadie se pierda la fiesta y que todos se comporten de la mejor manera”.