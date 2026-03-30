La anhelada fiesta continental en la precordillera se jugará a puertas cerradas para la visita. A través de un comunicado oficial, Universidad Católica confirmó que el duelo por Copa Libertadores ante Boca Juniors, programado para el 7 de abril en el Claro Arena, se disputará definitivamente sin hinchas “xeneizes” por disposición de la Delegación Presidencial Metropolitana. Sin embargo, la redacción del texto emanado desde Cruzados encendió la furia en Argentina, provocando una tajante y drástica respuesta por parte de la directiva azul y oro que golpeará directamente a los fanáticos chilenos.

¿Qué dijo Boca Juniors sobre la venta de entradas de la UC en Chile?

Según reveló el diario argentino Olé, en Boca Juniors no quedaron para nada conformes con la explicación pública de la UC. En su texto, Cruzados argumentó que intentaron gestionar un acuerdo por un número reducido de tickets (menos de 500) para destrabar el problema con las autoridades chilenas, pero que no fue posible concretarlo a tiempo.

Desde Ezeiza desmintieron que la oferta fuera parte de una negociación viable y apuntaron a la normativa vigente. “Ese comunicado no está bien”, aseguraron tajantes a Olé. “Nosotros pedimos lo lógico, que es lo que marca Conmebol”, sentenciaron, haciendo referencia a que el reglamento exige un mínimo de 2.000 entradas para el equipo visitante, cifra que el cuadro argentino no estaba dispuesto a transar para evitar conflictos con su masiva demanda de socios.

¿Qué decisión tomó Boca para la revancha en La Bombonera?

Este bloqueo internacional tiene un trasfondo de seguridad. Según detalló el medio argentino, las autoridades chilenas no veían con buenos ojos recibir a una hinchada tan masiva como lo es la del conjunto argentino en Santiago, tomando como antecedente los graves incidentes ocurridos en agosto pasado en la cancha de Independiente con la hinchada de Universidad de Chile, los cuales terminaron con heridos, detenidos y rozaron la tragedia. Ante este escenario y la negativa de recibir a sus fanáticos, la directiva de Boca definió su postura oficial: habrá reciprocidad absoluta.

Esto significa que, para el trascendental partido de revancha válido por la última fecha del Grupo D, fijado para el jueves 28 de mayo, la dirigencia “Xeneize” no le dará espacio a los chilenos. Ese día, Boca jugará con su cancha completa de hinchas propios y sin visitantes, dejando a la parcialidad cruzada sin su histórico viaje a La Bombonera de modo exactamente opuesto a lo que vivirán en el Claro Arena.

En resumen