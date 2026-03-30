Universidad Católica vivió una previa lejos de lo habitual antes de enfrentar a Cobresal por la Copa de la Liga. Lo que parecía un traslado normal al norte terminó transformándose en un escenario incómodo que obligó a ajustar toda la planificación.

El equipo cruzado llegó a El Salvador, pero no bajo las condiciones esperadas. La situación generó preocupación en el entorno, especialmente considerando lo ajustado del calendario y lo que está en juego en el Grupo B.

Retraso de vuelo Universidad Católica y llegada sobre la hora ante Cobresal

Universidad Católica sufrió un retraso en su vuelo hacia El Salvador, lo que modificó completamente la previa del partido ante Cobresal. El plantel llegó cerca de las 16:30 horas, es decir, con el tiempo justo antes del inicio del encuentro.

Este tipo de situaciones no son menores. En torneos cortos como la Copa de la Liga, cada detalle influye, y la logística previa puede terminar marcando diferencias dentro de la cancha.

La llegada sobre la hora obligó al equipo a reducir tiempos de descanso, preparación y activación, elementos clave en partidos de alta exigencia, especialmente en condiciones como las del norte del país.

Modificación itinerario de viaje de Universidad Católica hacia El Salvador



Queremos informar que, por motivos estrictamente meteorológicos y una densa neblina en el aeropuerto Desierto de Atacama, el avión que trasladaría al equipo no ha podido volar desde esa ciudad hasta… pic.twitter.com/gQkYKn38EU — Universidad Católica (@Cruzados) March 30, 2026

La reacción de la UC tras el viaje y el impacto en el plantel

Desde el entorno cruzado intentaron mantener la calma, aunque el retraso generó incomodidad evidente. El equipo tuvo que adaptar rápidamente su rutina habitual, ajustando tiempos que normalmente están completamente definidos.

En redes sociales, Cruzados mostró parte del arribo del plantel, dejando en evidencia el contexto en que se dio la llegada al recinto. Las imágenes reflejaron un ambiente de concentración, pero también de urgencia.

Pese a todo, el foco se mantuvo en competir. En este tipo de escenarios, los equipos grandes suelen apelar a la experiencia para sobreponerse a imprevistos que pueden alterar la preparación.

Cobresal vs Universidad Católica y un partido condicionado desde la previa

El duelo ante Cobresal ya era clave por la tabla, pero el contexto del viaje le sumó un nuevo factor. Universidad Católica no sólo enfrenta a un rival complejo en altura, sino también a una preparación lejos de lo ideal.

Con tres puntos en el grupo, la UC necesita sumar para no complicarse en la lucha por avanzar. Sin embargo, el escenario previo instala dudas sobre cómo responderá el equipo en lo físico y futbolístico.

El partido, así, no sólo se jugará en la cancha. También será una prueba de reacción ante la adversidad, en una jornada donde la previa terminó siendo tan exigente como el propio encuentro.