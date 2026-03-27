Universidad Católica enfrenta un escenario completamente inesperado en la previa de sus partidos clave: Gary Medel no terminó el entrenamiento de este viernes por molestias físicas y su presencia en el debut de Copa Libertadores ante Boca Juniors quedó bajo evaluación.

El jugador abandonó la práctica en San Carlos de Apoquindo para realizarse exámenes médicos, lo que encendió la alarma inmediata en el cuerpo técnico. La decisión fue actuar con cautela y frenar cualquier riesgo antes de tener un diagnóstico claro.

Según información de Radio ADN, como primera consecuencia Medel no será parte del viaje para enfrentar a Cobresal por la Copa de la Liga. En la UC prefieren no exponerlo mientras se define el alcance de la dolencia.

¿Qué pasa con Gary Medel en la UC tras salir del entrenamiento?

En la UC esperan los resultados médicos para determinar la gravedad de las molestias del ex Boca Juniors. Por ahora, el manejo es día a día, con seguimiento constante y sin adelantar plazos de regreso.

La situación obligó a modificar la planificación del equipo. Medel pasó a ser una incógnita y el cuerpo técnico ya trabaja en alternativas para cubrir su posible ausencia en el mediocampo.

¿Llega Gary Medel al debut ante Boca Juniors?

Hoy no hay una respuesta definitiva. Todo dependerá de cómo evolucione en los próximos días y del diagnóstico médico final. Antes del duelo internacional, la UC enfrentará a Palestino por el Campeonato Nacional, otro partido donde su presencia también está en duda.

El calendario del equipo de Garnero es el siguiente: