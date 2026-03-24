

El esperado regreso de Universidad Católica a la Copa Libertadores tras cuatro años de ausencia no será nada sencillo. Los Cruzados quedaron emparejados en el durísimo Grupo D, donde deberán medirse ante potencias del continente. Sin embargo, en las últimas horas llegó una noticia desde Buenos Aires que enciende una luz de esperanza para el equipo de la franja: Boca Juniors, su primer rival, llegará al debut con una baja crítica en su columna vertebral y un parte médico que tiene a su técnico, Claudio Úbeda, contra las cuerdas.

¿Qué figura de Boca Juniors se pierde el debut ante la UC por Libertadores?

La noticia golpeó con fuerza el predio de Ezeiza este martes 24 de marzo. Según reportó el medio Planeta Boca Juniors, el arquero titular Agustín Marchesín sufrió un desgarro en el aductor que lo mantendrá fuera de las canchas por al menos tres semanas. Esta situación descarta de plano su presencia en el estreno copero del próximo 7 de abril a las 20:30 horas. Ante esta emergencia, el arco trasandino será custodiado por el juvenil Leonardo Brey (23 años), quien tendrá la presión de debutar en la máxima cita continental ante la UC.

Pero los problemas para el rival de la Católica no terminan ahí. Boca se ha transformado en una verdadera enfermería, sumando nueve futbolistas lesionados. Entre las dudas para viajar a Santiago se encuentran nombres de la talla de Edinson Cavani (dolor lumbar) y el refuerzo estrella Óscar Romero, además de la ausencia confirmada del chileno Carlos Palacios, quien sigue en recuperación tras ser operado.

¿Cómo quedó el grupo de la UC en la Copa Libertadores 2026?

El sorteo de la fase de grupos no fue benévolo con el elenco cruzado en su participación número 30 en el torneo. Universidad Católica integra el Grupo D, catalogado por muchos como el “Grupo de la Muerte”, donde enfrentará a:

Boca Juniors (Argentina)

(Argentina) Cruzeiro (Brasil)

(Brasil) Barcelona de Guayaquil (Ecuador)

El camino de la UC iniciará el 7 de abril, enfrentando de local a los trasandinos en el Claro Arena. La consigna es clara: aprovechar las bajas del equipo de Úbeda para sumar tres puntos vitales antes de las complejas visitas a Belo Horizonte y Ecuador. Cabe recordar que los dos mejores de la zona avanzarán a octavos, mientras que el tercero caerá a los playoffs de la Copa Sudamericana.

En resumen

El debut: UC vs. Boca Juniors, 7 de abril, 20:30 hrs en el Claro Arena.

UC vs. Boca Juniors, 7 de abril, 20:30 hrs en el Claro Arena. La baja clave: Agustín Marchesín (arquero titular) fuera por desgarro.

Agustín Marchesín (arquero titular) fuera por desgarro. El reemplazo: El juvenil Leonardo Brey asumirá la titularidad ante los cruzados.

El juvenil Leonardo Brey asumirá la titularidad ante los cruzados. El Grupo D: Una zona durísima junto a Cruzeiro y Barcelona SC.

¿Crees que la UC podrá dar el golpe ante un Boca Juniors lleno de bajas o la jerarquía del plantel argentino pesará igual en el debut? Comenta con nosotros en AlAireLibre.cl.