Colo Colo no tiene espacio para la calma. El empate 1-1 ante Coquimbo Unido en el debut por la Copa de la Liga 2026 dejó dudas futbolísticas y abrió un frente de críticas que golpea directamente a dos refuerzos. Fernando Ortiz ya prepara el duelo ante Deportes Concepción con presión real en el Grupo A, donde solo el primero clasifica.

El equipo mostró irregularidades, falta de finiquito y dependencia de Fernando De Paul. Mientras el plantel trabaja en Macul, un ex entrenador del club cuestionó con dureza el rendimiento de Javier Méndez y Matías Fernández Cordero. En paralelo, el calendario aprieta, el rival expone debilidades claras y en Uruguay un ex albo atraviesa su mejor momento goleador. El lunes arranca intenso en el Monumental.

🔴 Todas las noticias de Colo Colo hoy lunes 23 de marzo

En resumen

Ex DT cuestiona el nivel de Méndez y Fernández.

Ortiz reconoce falta de contundencia ofensiva.

Deportes Concepción muestra debilidades defensivas claras.

Salomón Rodríguez vive su mejor momento en Uruguay.

Colo Colo juega un partido clave por la Copa de la Liga.

Sigue en AlAireLibre.cl el Colo Colo HOY minuto a minuto: formación confirmada, respuesta de Ortiz a las críticas, últimas novedades desde Concepción y todo lo que ocurra antes del duelo clave por la Copa de la Liga.