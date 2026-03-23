Colo Colo no tiene espacio para la calma. El empate 1-1 ante Coquimbo Unido en el debut por la Copa de la Liga 2026 dejó dudas futbolísticas y abrió un frente de críticas que golpea directamente a dos refuerzos. Fernando Ortiz ya prepara el duelo ante Deportes Concepción con presión real en el Grupo A, donde solo el primero clasifica.
El equipo mostró irregularidades, falta de finiquito y dependencia de Fernando De Paul. Mientras el plantel trabaja en Macul, un ex entrenador del club cuestionó con dureza el rendimiento de Javier Méndez y Matías Fernández Cordero. En paralelo, el calendario aprieta, el rival expone debilidades claras y en Uruguay un ex albo atraviesa su mejor momento goleador. El lunes arranca intenso en el Monumental.
🔴 Todas las noticias de Colo Colo hoy lunes 23 de marzo
En resumen
- Ex DT cuestiona el nivel de Méndez y Fernández.
- Ortiz reconoce falta de contundencia ofensiva.
- Deportes Concepción muestra debilidades defensivas claras.
- Salomón Rodríguez vive su mejor momento en Uruguay.
- Colo Colo juega un partido clave por la Copa de la Liga.
Sigue en AlAireLibre.cl el Colo Colo HOY minuto a minuto: formación confirmada, respuesta de Ortiz a las críticas, últimas novedades desde Concepción y todo lo que ocurra antes del duelo clave por la Copa de la Liga.