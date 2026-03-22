Universidad Católica arrancó con el pie derecho en la Copa de la Liga, pero el análisis interno está lejos de ser triunfalista. A pesar de los tres puntos en el Claro Arena, las sensaciones que dejó el equipo no convencieron del todo al cuerpo técnico.

En un torneo corto donde cada detalle puede marcar la diferencia, el rendimiento genera más preguntas que certezas. Más aún cuando nuevamente la UC comenzó perdiendo el duelo y tuvo que venir de atrás para la remontada.

Daniel Garnero Universidad Católica efectividad: la crítica tras el triunfo

Daniel Garnero fue claro tras el partido: no quedó conforme con lo mostrado por Universidad Católica, pese al 2-1 sobre Universidad de Concepción. El técnico apuntó directamente a la falta de efectividad, un problema que, según su mirada, condicionó el desarrollo del encuentro. “Hicimos un buen juego, tuvimos aproximaciones, pero no pudimos concretar”, explicó, dejando en evidencia una de las principales falencias del equipo.

En este tipo de torneos, donde clasifica sólo uno por grupo, el margen de error es mínimo. Por eso, aunque ganar era clave, el DT dejó en claro que el rendimiento ofensivo aún está lejos de lo esperado.

El bajón en el segundo tiempo que preocupa en la UC

Uno de los puntos que más inquietó a Garnero fue el rendimiento del equipo en el complemento. Tras una primera parte sólida, la UC perdió intensidad y permitió que el rival creciera en el partido. El propio entrenador reconoció no encontrar explicación clara a esa baja. A pesar de generar ocasiones, el equipo no logró sostener el control del juego, algo que en este nivel puede costar caro.

Además, el hecho de que el rival no necesitara muchas llegadas para complicar refuerza una alerta: la fragilidad en momentos puntuales sigue siendo un tema pendiente.

¡Finaaaal y triunfo de #LosCruzados! ✊



En casa y con el aliento de toda la hinchada ⚪🔵, La Franja venció por 2-1 a Universidad de Concepción en nuestro debut por la Copa de la Liga 2026.



⚽ Goles de Justo Giani y Diego Valencia para los ➕3️⃣ en Claro Arena ✨… pic.twitter.com/Cbn3zfuRpd — Universidad Católica (@Cruzados) March 22, 2026

La autocrítica de Garnero y el desafío en la Copa de la Liga

Garnero también abordó el aspecto emocional del equipo. Si bien evitó hablar derechamente de ansiedad, sí reconoció que hubo momentos de intranquilidad cuando el partido se equilibró. “Teníamos todo a favor”, deslizó, en relación al resultado y la superioridad numérica en cancha.

Sin embargo, un error permitió que el rival se metiera nuevamente en el duelo. Pese a eso, valoró la reacción del equipo, que siguió insistiendo sin perder el orden. Ahora, el desafío será transformar ese dominio en goles, porque en la Copa de la Liga no basta sólo con generar juego: hay que cerrar los partidos.