🔴 Fecha 1 – Grupo B | Copa de la Liga 2026

⚽ Marcador: U Católica 0 – 0 U de Concepción

📺 Canal: TNT Sports Premium

🕐 Horario: 18:00 hrs (Chile)

📍 Estadio: Claro Arena, Las Condes, Santiago

U Católica vs U de Concepción, minuto a minuto

¿Dónde ver U Católica vs U de Concepción EN VIVO?

El partido entre Universidad Católica y Universidad de Concepción por la Copa de la Liga 2026 se puede ver en vivo a través de las siguientes señales:

📺 TNT Sports Premium

💻 HBO Max

La Previa de U Católica vs U de Concepción

Este domingo 22 de marzo a las 18:00 horas, el Claro Arena de Las Condes es el escenario del debut de Universidad Católica en la Copa de la Liga 2026, el nuevo torneo oficial de la ANFP donde el campeón del Grupo B avanza a semifinales y el ganador del torneo clasifica a la Copa Libertadores 2027.

Los Cruzados llegan con un presente irregular en la Liga de Primera 2026: suman 11 puntos y ocupan el 4° lugar, a cuatro unidades del líder Colo Colo, pero tras perder ante Huachipato y empatar ante Everton, el equipo dirigido por Daniel Garnero necesita reencontrar su mejor versión. La gran noticia negativa de la semana es la baja de Fernando Zampedri, el goleador del fútbol chileno, quien sufre molestias físicas tras el duelo ante Everton y será guardado por precaución. En su reemplazo apunta el juvenil Juan Francisco Rossel, mientras que regresa a la titularidad el mediocampista Alfred Canales. También es duda el volante Jimmy Martínez.

Universidad de Concepción llega en un excelente momento: el Campanil también acumula 11 puntos en la Liga de Primera —números prácticamente idénticos a los de la UC— y viene de una victoria de visitante que lo ilusiona de cara al torneo. La gran carta ofensiva penquista es el delantero panameño Cecilio Waterman.

Formaciones de U Católica y U de Concepción

Probable formación de Universidad Católica:

Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Cristián Cuevas (o Eugenio Mena); Jhojan Valencia, Gary Medel, Alfred Canales; Matías Palavecino; Juan Francisco Rossel y Justo Giani.

Probable formación de Universidad de Concepción:

Santiago Silva; David Retamal, Osvaldo González, Leonel Gonzalez, Yerco Oyanedel; Jorge Espejo, Facundo Mater, Cristhofer Mesías, Agustín Urzi; Jeison Fuentealba y Pablo Parra