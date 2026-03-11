La Copa Libertadores 2026 está a solo días de conocer su configuración definitiva. Con la Fase 3 cerrándose este 12 de marzo, los 32 equipos clasificados esperan por el sorteo de la fase de grupos. El fútbol chileno mira con atención, ya que Universidad Católica y Coquimbo Unido ya tienen sus lugares asegurados, mientras que O’Higgins busca sellar su paso hoy mismo ante Deportes Tolima para sumarse al contingente nacional.

¿Cuándo es el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y a qué hora?

El sorteo de la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores y la Sudamericana se llevará a cabo el próximo jueves 19 de marzo de 2026. La ceremonia oficial está programada para comenzar a las 20:00 horas de Chile (20:00 hora local en Luque, Paraguay).

¿Qué canal transmite el sorteo de la fase de grupos de la Libertadores 2026 en Chile?

Para seguir el evento en vivo y online desde territorio nacional, las opciones oficiales son:

Televisión: ESPN.

ESPN. Streaming: Disney Plus (Disney+).

Disney Plus (Disney+). Digital: YouTube oficial de la Copa Libertadores y Facebook Watch de CONMEBOL.

YouTube oficial de la Copa Libertadores y Facebook Watch de CONMEBOL. Gratis: Señales deportivas de Pluto TV.

Bombos de la Copa Libertadores 2026: ¿Dónde están los chilenos?

La distribución de los bolilleros se define por el Ranking CONMEBOL. Así se ubican los equipos nacionales:

Bombo 3: En este copón se encuentran Universidad Católica y Coquimbo Unido . Al estar en el mismo bombo, no pueden ser rivales en la fase de grupos.

En este copón se encuentran y . Al estar en el mismo bombo, no pueden ser rivales en la fase de grupos. Bombo 4: Aquí es donde entraría O’Higgins de Rancagua si clasifica esta noche. Al venir de las fases previas, el equipo chileno quedaría en el último bolillero, pudiendo enfrentar a los “cabezas de serie” del Bombo 1.

Composición de los bolilleros:

Bombo 1 (Cabezas de Serie) Bombo 2 Bombo 3 Bombo 4 Flamengo (campeón) Libertad (PAR) Junior (COL) Univ. Central (VEN) Palmeiras (BRA) Estudiantes (ARG) U. Católica (CHI) Platense (ARG) Boca Juniors (ARG) Cerro Porteño (PAR) Rosario Central (ARG) Ind. Rivadavia (ARG) Peñarol (URU) Lanús (ARG) Ind. Santa Fe (COL) Mirassol (BRA) Nacional (URU) Corinthians (BRA) Always Ready (BOL) Barcelona SC (ECU) Liga de Quito (ECU) Bolívar (BOL) Coquimbo Unido (CHI) Ganador O’Higgins/Tolima Fluminense (BRA) Cruzeiro (BRA) D. La Guaira (VEN) Ganador Cristal/Carabobo Ind. del Valle (ECU) Universitario (PER) Cusco FC (PER) Ganador G4 (DIM/Juventud)

¿Cómo es el formato y el fixture de la fase de grupos?

El formato de la competición divide a los 32 participantes en ocho grupos de cuatro equipos. Los dos mejores de cada zona avanzarán a octavos de final, mientras que los terceros jugarán el repechaje de la Copa Sudamericana.

Inicio de la fase de grupos: Martes 7 de abril de 2026.

Martes 7 de abril de 2026. Término de la fase de grupos: 28 de mayo de 2026.

28 de mayo de 2026. Gran Final: 28 de noviembre en Montevideo, Uruguay.

En resumen

Evento: Sorteo Fase de Grupos Libertadores 2026.

Sorteo Fase de Grupos Libertadores 2026. Fecha: 19 de marzo.

19 de marzo. Hora: 20:00 horas (Chile).

20:00 horas (Chile). TV: ESPN y Disney+.

ESPN y Disney+. Chilenos: UC, Coquimbo y O’Higgins (en Fase 3).

