El Campeonato Nacional 2026 ya comienza a marcar tendencias tras sus primeras siete fechas. Con Colo Colo como líder exclusivo, la irrupción de Deportes Limache como la gran sorpresa y la presión de clubes como Universidad CatólicaÑublense y la U de Chile, la Liga de Primera promete una temporada histórica.

Este torneo cuenta con condimentos especiales: el regreso de la Universidad de Concepción tras cinco años y de Deportes Concepción luego de 17 temporadas fuera de la máxima categoría, además de la histórica ausencia de Unión Española.

Revisa acá la tabla actualizada, los resultados, el fixture completo y los goleadores EN VIVO.

¿Cómo va la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2026?

*Actualizada tras la Fecha 7 (16 de marzo)

#ClubPJVEDGFGCDGPTS
1Colo Colo750284+415
2Deportes Limache7421168+814
3Ñublense733196+312
4Universidad Católica73221310+311
5Universidad de Concepción732269-311
6Audax Italiano731375+210
7Unión La Calera7313109+110
8Universidad de Chile724165+110
9O’Higgins73131011-110
10Deportes La Serena723297+29
11Coquimbo Unido73048809
12Huachipato7304811-39
13Palestino7223111108
14Everton721469-37
15Cobresal72141016-67
16Deportes Concepción7115412-84

👉 Colo Colo toma ventaja, pero hay 8 equipos separados por solo 5 puntos.

Tabla de goleadores del Campeonato Nacional 2026

La lucha por el gol tiene un nombre claro… pero con presión.

PosJugadorEquipoGoles
1Fernando ZampedriUniversidad Católica9
2Daniel CastroDeportes Limache5
3Sebastián SáezUnión La Calera5
4Steffan PinoCobresal4
5Jean MenesesDeportes Limache4
6Nelson Da SilvaPalestino4
7Maximiliano RomeroColo Colo3
8Maximiliano GutiérrezHuachipato3
9Justo GianiUniversidad Católica3
10Ignacio JeraldinoÑublense3

🔥 Zampedri va por el histórico heptacampeonato de goleadores.

Resultados del Campeonato Nacional 2026

Fecha 7 (última jornada)

PartidoResultado
Colo Colo vs Huachipato2-0
La Calera vs O’Higgins3-3
U de Concepción vs Palestino1-0
Cobresal vs Deportes Limache2-5
Ñublense vs Deportes La Serena2-2
Coquimbo Unido vs U de Chile0-1
Universidad Católica vs Everton2-2
Audax Italiano vs Deportes Concepción3-0

📆 Fixture Campeonato Nacional 2026

Próxima fecha (Fecha 8)

Partido
Deportes Concepción vs Colo Colo
Coquimbo Unido vs Cobresal
Universidad de Chile vs Deportes La Serena
Deportes Limache vs La Calera
O’Higgins vs Audax Italiano
Universidad Católica vs Palestino
Everton vs Ñublense
Huachipato vs U de Concepción

(Fin de semana del 5 de abril, tras receso por Copa de la Liga)

¿Cómo se juega el Campeonato Nacional 2026?

La Liga de Primera Mercado Libre cuenta con 16 equipos que disputan un total de 30 fechas (dos ruedas bajo el sistema de todos contra todos).

  • Clasificación Internacional: El 1° y 2° clasifican directo a Copa Libertadores 2027, junto al campeón de la Copa de la Liga. El 3° disputará un repechaje contra el ganador de la Copa Chile. Los puestos 4°, 5° y 6° aseguran cupo a Copa Sudamericana.
  • Descenso: Los dos equipos que finalicen en la última y penúltima posición de la tabla perderán la categoría de forma directa.

En resumen

  • Colo Colo recuperó el liderato exclusivo con 15 puntos.
  • Deportes Limache es la gran sorpresa del torneo en el 2° lugar.
  • Fernando Zampedri domina la tabla de goleadores con 9 tantos.
  • El campeonato entra en receso por el desarrollo de la Copa de la Liga 2026.

Sigue el Campeonato Nacional 2026 EN VIVO en AlAireLibre.cl con la tabla actualizada, resultados, fixture completo y toda la pelea por el título minuto a minuto.

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