El Campeonato Nacional 2026 ya comienza a marcar tendencias tras sus primeras siete fechas. Con Colo Colo como líder exclusivo, la irrupción de Deportes Limache como la gran sorpresa y la presión de clubes como Universidad Católica, Ñublense y la U de Chile, la Liga de Primera promete una temporada histórica.

Este torneo cuenta con condimentos especiales: el regreso de la Universidad de Concepción tras cinco años y de Deportes Concepción luego de 17 temporadas fuera de la máxima categoría, además de la histórica ausencia de Unión Española.

Revisa acá la tabla actualizada, los resultados, el fixture completo y los goleadores EN VIVO.

¿Cómo va la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2026?

*Actualizada tras la Fecha 7 (16 de marzo)

# Club PJ V E D GF GC DG PTS 1 Colo Colo 7 5 0 2 8 4 +4 15 2 Deportes Limache 7 4 2 1 16 8 +8 14 3 Ñublense 7 3 3 1 9 6 +3 12 4 Universidad Católica 7 3 2 2 13 10 +3 11 5 Universidad de Concepción 7 3 2 2 6 9 -3 11 6 Audax Italiano 7 3 1 3 7 5 +2 10 7 Unión La Calera 7 3 1 3 10 9 +1 10 8 Universidad de Chile 7 2 4 1 6 5 +1 10 9 O’Higgins 7 3 1 3 10 11 -1 10 10 Deportes La Serena 7 2 3 2 9 7 +2 9 11 Coquimbo Unido 7 3 0 4 8 8 0 9 12 Huachipato 7 3 0 4 8 11 -3 9 13 Palestino 7 2 2 3 11 11 0 8 14 Everton 7 2 1 4 6 9 -3 7 15 Cobresal 7 2 1 4 10 16 -6 7 16 Deportes Concepción 7 1 1 5 4 12 -8 4

👉 Colo Colo toma ventaja, pero hay 8 equipos separados por solo 5 puntos.

Tabla de goleadores del Campeonato Nacional 2026

La lucha por el gol tiene un nombre claro… pero con presión.

Pos Jugador Equipo Goles 1 Fernando Zampedri Universidad Católica 9 2 Daniel Castro Deportes Limache 5 3 Sebastián Sáez Unión La Calera 5 4 Steffan Pino Cobresal 4 5 Jean Meneses Deportes Limache 4 6 Nelson Da Silva Palestino 4 7 Maximiliano Romero Colo Colo 3 8 Maximiliano Gutiérrez Huachipato 3 9 Justo Giani Universidad Católica 3 10 Ignacio Jeraldino Ñublense 3

🔥 Zampedri va por el histórico heptacampeonato de goleadores.

Resultados del Campeonato Nacional 2026

Fecha 7 (última jornada)

Partido Resultado Colo Colo vs Huachipato 2-0 La Calera vs O’Higgins 3-3 U de Concepción vs Palestino 1-0 Cobresal vs Deportes Limache 2-5 Ñublense vs Deportes La Serena 2-2 Coquimbo Unido vs U de Chile 0-1 Universidad Católica vs Everton 2-2 Audax Italiano vs Deportes Concepción 3-0

📆 Fixture Campeonato Nacional 2026

Próxima fecha (Fecha 8)

Partido Deportes Concepción vs Colo Colo Coquimbo Unido vs Cobresal Universidad de Chile vs Deportes La Serena Deportes Limache vs La Calera O’Higgins vs Audax Italiano Universidad Católica vs Palestino Everton vs Ñublense Huachipato vs U de Concepción

(Fin de semana del 5 de abril, tras receso por Copa de la Liga)

¿Cómo se juega el Campeonato Nacional 2026?

La Liga de Primera Mercado Libre cuenta con 16 equipos que disputan un total de 30 fechas (dos ruedas bajo el sistema de todos contra todos).

Clasificación Internacional: El 1° y 2° clasifican directo a Copa Libertadores 2027 , junto al campeón de la Copa de la Liga. El 3° disputará un repechaje contra el ganador de la Copa Chile. Los puestos 4°, 5° y 6° aseguran cupo a Copa Sudamericana .

El 1° y 2° clasifican directo a , junto al campeón de la Copa de la Liga. El 3° disputará un repechaje contra el ganador de la Copa Chile. Los puestos 4°, 5° y 6° aseguran cupo a . Descenso: Los dos equipos que finalicen en la última y penúltima posición de la tabla perderán la categoría de forma directa.

En resumen

Colo Colo recuperó el liderato exclusivo con 15 puntos.

recuperó el liderato exclusivo con 15 puntos. Deportes Limache es la gran sorpresa del torneo en el 2° lugar.

es la gran sorpresa del torneo en el 2° lugar. Fernando Zampedri domina la tabla de goleadores con 9 tantos.

domina la tabla de goleadores con 9 tantos. El campeonato entra en receso por el desarrollo de la Copa de la Liga 2026.

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