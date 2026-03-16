El exdelantero de Colo Colo Gustavo Biscayzacú analizó el presente del atacante argentino Javier Correa, quien ha sido cuestionado por su falta de goles en el arranque de la temporada con el Cacique.

El uruguayo aseguró que en equipos grandes como lo es el de Macul la presión sobre los delanteros es mayor, advirtiendo que cuando los goles no llegan la crítica aumenta y la paciencia del entorno comienza a disminuir.

Biscayzacú y la falta de goles de Javier Correa en Colo Colo

Javier Correa llegó a Colo Colo con cartel de goleador y en sus primeros meses en Chile no lo hizo para nada mal anotando cinco goles en 11 partidos. Sin embargo, su falta de anotaciones el 2025 y en el arranque de 2026 ya comienza a generar cuestionamientos entre los hinchas.

Un escenario que conoce bien el exdelantero albo Gustavo Biscayzacú, quien analizó el presente del atacante argentino y las exigencias que implica jugar en un club como el “Cacique”.

En conversación con Cooperativa Deportes, el uruguayo analizó el presente del atacante argentino y explicó que en clubes grandes como Colo Colo la exigencia con los delanteros es permanente. “Mientras mayor sea la capacidad goleadora de un delantero, mayor será el respaldo que tendrá. Cuando no llegan los goles, la crítica aumenta y la paciencia disminuye”, señaló el exgoleador.

El “Grillo” también advirtió que una sequía prolongada puede afectar la confianza del propio jugador y del equipo. “Si a medida que pasan los partidos ese delantero no convierte, se va perdiendo un poco la confianza, no solo de uno mismo, sino también del equipo”, explicó.

Biscayzacú defendió la actitud de Javier Correa

Más allá del rendimiento en la cancha, Correa también ha estado en el centro del debate por algunas declaraciones ante la prensa, que parte de los hinchas han interpretado como arrogantes.

Sobre ese punto, Biscayzacú defendió al delantero argentino y explicó que muchas veces estas percepciones se relacionan con diferencias culturales o con la forma directa de expresarse. “El sudamericano, y en este caso el argentino, muchas veces tiene una forma de expresarse muy parecida a la nuestra. Se puede percibir como soberbia o arrogancia, pero muchas veces no es así, sino simplemente la forma de hablar”, comentó.

El exdelantero también dejó en claro que para un atacante la mejor respuesta siempre será dentro de la cancha: volver a marcar goles y recuperar la confianza del equipo y de los hinchas.

Gustavo Biscayzacú “banca” a Javier Correa / Photosport

¿Cuándo juega Colo Colo y será una nueva oportunidad para Javier Correa?

Colo Colo volverá a la cancha hoy, lunes 16 de marzo, los dirigidos por Ortiz reciben a Huachipato en el Estadio Monumental desde las 20:30 horas, en el partido que cerrará la séptima fecha del Campeonato Nacional 2026.

El duelo ante los acereros aparece además como una nueva oportunidad para Javier Correa, quien buscará dejar atrás su sequía goleadora. El delantero argentino tendrá otra chance para responder dentro de la cancha y comenzar a cambiar las críticas por goles con la camiseta de Colo Colo.