Colo Colo y Huachipato se medirán este lunes 16 de marzo a las 20:30 horas en el Estadio Monumental. El equipo albo llega tras sumar un triunfo en la jornada pasada, mientras que los acereros buscarán recuperarse luego de una dura derrota.
El encuentro será transmitido a través de TNT Sports Premium y también podrá verse por streaming en HBO Max.
¿Quién transmite en vivo Colo Colo vs Huachipato?
- 📺 TV: TNT Sports Premium.
- 💻 Streaming: HBO Max.
¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo vs Huachipato?
El partido entre Colo Colo y Huachipato se disputará este lunes 16 de marzo, a partir de las 20:30 horas en el Estadio Monumental.
- 🗓 Fecha: Lunes 16 de marzo
- 🕣 Hora: 20:30 horas
- 🏟 Estadio: Estadio Monumental, Santiago
Árbitros del partido entre Colo Colo vs Huachipato
- Árbitro: Claudio Díaz.
- 1er asistente: Carlos Poblete.
- 2do asistente: Diego Gamboa.
- Cuarto árbitro: Franco Jiménez.
- VAR: Mathias Riquelme.
- AVAR: Rodrigo Farías.
¿Cómo llegan Colo Colo y Huachipato al partido?
Colo Colo llega a este compromiso tras vencer por la cuenta mínima a Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida, resultado que le permitió sumar tres puntos importantes en la fecha pasada.
Huachipato, en tanto, viene de caer por 3-1 frente a Coquimbo Unido en Talcahuano, por lo que buscará recuperarse en su visita al Estadio Monumental.
El último enfrentamiento entre ambos clubes se disputó el 3 de agosto de 2025 y terminó con un empate 2-2 en el Estadio Monumental.
Probable formación de Colo Colo
Fernando De Paul; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Felipe Méndez, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Diego Ulloa; Lautaro Pastrán; Maximiliano Romero.
Probable formación de Huachipato
Rodrigo Odriozola; Ezequiel Cañete, Rafael Caroca, Renzo Malanca; Claudio Sepúlveda, Maicol León, Santiago Silva, Cris Martínez, Lucas Velásquez; Mario Briceño y Lionel Altamirano.
