Colo Colo llega a una nueva fecha del Campeonato Nacional con la misión de sostener el impulso que recuperó tras vencer a Audax Italiano. El equipo albo volvió a instalarse en la parte alta y ahora busca dar otro paso firme en casa, frente a un rival que promete complicarlo.

En la previa del duelo ante Huachipato, el foco del cuerpo técnico está puesto en una pieza puntual del equipo. Mientras Fernando Ortiz perfila una oncena muy parecida a la que viene de ganar, una situación física mantiene abierta la única duda en la formación alba.

Colo Colo mantiene una sola duda para jugar ante Huachipato

La idea del cuerpo técnico albo es repetir gran parte de la fórmula que le permitió volver a sumar de a tres. Colo Colo mostró mayor orden en su último partido y el DT quiere sostener esa base para seguir consolidando el funcionamiento.

Sin embargo, hay una situación que Ortiz seguirá observando hasta último momento. El lateral izquierdo Diego Ulloa arrastra molestias físicas y su presencia no está completamente asegurada para el cruce con Huachipato, por lo que Erick Wiemberg asoma como alternativa inmediata.

Fernando Ortiz apuesta por la base que devolvió solidez al equipo

Más allá de esa duda, el entrenador de Colo Colo no planea grandes cambios. La decisión pasa por mantener una estructura equilibrada, con un mediocampo cargado de intensidad y una defensa que ha buscado mayor seguridad en las últimas jornadas.

En esa lógica, el retorno de Claudio Aquino no alteraría la idea inicial, ya que el volante sería opción desde el banco. La intención del técnico es respaldar a los jugadores que dejaron una mejor imagen en la fecha pasada y sostener una formación que empieza a afirmarse.

Claro Lautaro 😁



Queda un día para la Jornada Monumental ⚫️⚪️ pic.twitter.com/ljQQraQayl — Colo-Colo (@ColoColo) March 15, 2026

La probable formación de Colo Colo para defender el liderato

La probable oncena alba sería con Fernando de Paul; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Tomás Alarcón y Diego Ulloa o Erick Wiemberg; Víctor Felipe Méndez y Lautaro Pastrán; Maximiliano Romero.

El partido entre Colo Colo y Huachipato está programado para este lunes 16 de marzo, a las 20:30 horas, en el Estadio Monumental. Colo Colo llega como líder, mientras Huachipato afronta el desafío desde la zona media de la tabla