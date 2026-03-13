Este viernes, el Estadio Monumental fue testigo de una decisión que marca la pauta de lo que será el liderato de Colo Colo en el Campeonato Nacional 2026. Con el equipo en lo más alto de la tabla, Fernando Ortiz no quiere experimentos. En la práctica formal de fútbol, el técnico argentino ratificó que la jerarquía no se gana con el nombre, sino con el rendimiento, confirmando un once que deja a varios “pesos pesados” mirando desde afuera.

La gran noticia en Macul es la consolidación de un grupo que ya sale de memoria. Aunque nombres como Claudio Aquino y Javier Correa ya están en condiciones físicas óptimas para ser protagonistas, el “Tano” decidió que no es momento de tocar lo que funciona. Con el alta médica de Diego Ulloa, el estratega tiene su “pizarra ideal” lista para frenar a un Huachipato que siempre complica en Pedrero.

¿Cuál es la formación de Colo Colo vs Huachipato por la Fecha 7?

Fernando Ortiz repetirá el esquema 3-5-2 con el que ha dominado las últimas jornadas. La formación titular de Colo Colo para este lunes será con: Fernando de Paul en el arco; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en la línea defensiva; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Diego Ulloa en la zona media; para dejar en ofensiva a la dupla de Lautaro Pastrán y Maximiliano Romero. Jugadores como Aquino, Correa y Wiemberg arrancarán en el banco de suplentes.

¿Por qué Claudio Aquino y Javier Correa son suplentes en Colo Colo?

Pese a ser los refuerzos más esperados por la hinchada, la decisión de Ortiz pasa por el gran momento de la dupla Pastrán-Romero, quienes vienen de ser claves en el triunfo ante Audax Italiano. El técnico busca mantener la intensidad defensiva que le otorga el mediocampo de “metedores” liderado por Alarcón y Méndez, relegando a los creativos a un rol de revulsivos para el segundo tiempo, buscando aprovechar el desgaste del rival.

¿A qué hora y dónde ver Colo Colo vs Huachipato?

El partido se jugará este lunes 16 de marzo a las 20:30 horas en el Estadio Monumental. La transmisión estará a cargo de TNT Sports Premium y la App MAX. En AlAireLibre.cl podrás seguir la cobertura total con el minuto a minuto, estadísticas en tiempo real y las reacciones de los protagonistas tras el pitazo final de Claudio Díaz Mera.

La decisión de mantener a Arturo Vidal como el eje de la salida limpia no es negociable, y eso ha obligado a que el resto de las piezas deban encajar en un puzzle donde no todos tienen cabida.

Huachipato, por su parte, llega con la sangre en el ojo tras su irregular inicio y sabe que enfrentar a este Colo Colo requiere una planificación perfecta. El último antecedente en el Monumental (2-2 en agosto pasado) es la esperanza de los Acereros para amargarle la noche a un puntero que, por ahora, no permite que nadie le sople el puesto.

En resumen:

Fernando Ortiz mantiene el equipo titular y deja a los refuerzos estrella en la banca.

mantiene el equipo titular y deja a los refuerzos estrella en la banca. Claudio Aquino y Javier Correa asoman como alternativas para el complemento.

y asoman como alternativas para el complemento. Diego Ulloa superó sus molestias y le ganó el puesto a Erick Wiemberg.

superó sus molestias y le ganó el puesto a Erick Wiemberg. El partido se disputa este lunes 16 de marzo a las 20:30 hrs.

a las 20:30 hrs. Colo Colo busca estirar su ventaja de 12 puntos en la cima de la Liga de Primera.

¿Crees que Fernando Ortiz hace bien en dejar a Correa y Aquino en la banca o ya deberían ser titulares? Comenta con nosotros y sigue la ruta del puntero en AlAireLibre.cl.