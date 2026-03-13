Colo Colo llega al viernes 13 con noticias que mezclan celebración y tensión competitiva. La delegación presidencial autorizó un aforo de 42 mil personas para el duelo ante Huachipato, asegurando un Estadio Monumental repleto para el Súper Lunes que incluirá también el partido del equipo femenino frente a Magallanes. La Ruca promete fiesta total.

Pero mientras la hinchada se prepara para llenar las tribunas, el debate futbolero se concentra en dos frentes: el respaldo interno que recibe Fernando Ortiz en medio del liderato y la inesperada lucha por un puesto en el once titular. El puntero sonríe, pero todavía tiene piezas por definir.

⚪⚫ Todas las noticias de Colo Colo hoy viernes 13 de marzo



Sigue en AlAireLibre.cl el Colo Colo HOY minuto a minuto: venta de entradas, definición del once, novedades médicas y todo lo que ocurra antes del Súper Lunes ante Huachipato.