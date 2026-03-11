Colo Colo recibió una buena noticia en las últimas horas. Claudio Aquino, jugador que salió lesionado en el Superclásico del fútbol chileno, volvió a las prácticas y es opción para Fernando Ortiz pensando en el próximo duelo del equipo.

El futbolista se perdió el compromiso ante Audax Italiano el pasado fin de semana, sin embargo, ya dejó atrás sus molestias físicas y podría retornar al equipo titular el próximo lunes.

¿Cuándo vuelve Claudio Aquino en Colo Colo?

Claudio Aquino fue baja en el último partido de Colo Colo producto de una lesión, sin embargo, según reveló el periodista de Radio ADN, Cristián Alvarado, el futbolista ya está listo para volver.

El plantel del Cacique retornó este miércoles a los entrenamientos en el Estadio Monumental tras dos días de descanso para comenzar a preparar el encuentro frente a Huachipato.

De acuerdo a la información del reportero, la principal novedad fue el regreso de Aquino, quien dejó atrás las molestias físicas y entrenó con normalidad. De esta forma, el jugador será una alternativa para Fernando Ortiz ante los acereros.

¿Qué le pasó a Claudio Aquino?

Claudio Aquino salió lesionado en el Superclásico en el que Colo Colo cayó por la cuenta mínima ante la U de Chile tras sentir un pinchazo en su pierna izquierda, el cual le impidió continuar en el campo de juego.

Según el parte médico entregado por los albos previo al duelo ante Audax Italiano, el jugador sufrió un “leve edema muscular en relación al bíceps femoral del muslo izquierdo”.

¿Jugará Claudio Aquino contra Huachipato?

Aún se desconoce si Claudio Aquino jugará ante Huachipato. Colo Colo comenzó a preparar recién este miércoles el partido ante los acereros programado para el próximo lunes, por lo que aún es muy prematuro para saber si Fernando Ortiz lo incluirá en la formación.

En el último cruce de los albos, Aquino fue reemplazado por Lautaro Pastrán, quien asistió a Maximiliano Romero en el único gol del partido, por lo que el ‘Tano’ deberá decidir si repetir el equipo u optar por el retorno del mediocampista.

