Colo Colo vuelve este miércoles a los entrenamientos en el Estadio Monumental para comenzar la preparación del partido ante Huachipato, programado para el lunes 16. El equipo dirigido por Fernando Ortiz inicia la semana como líder del Campeonato Nacional y con una situación médica que el cuerpo técnico seguirá de cerca: la evolución de Claudio Aquino.

El Cacique retoma la actividad tras vencer a Audax Italiano el pasado fin de semana en La Florida. Ese resultado le permitió superar en la tabla a Deportes Limache y Universidad Católica, instalándose en el primer lugar del torneo.

Luego de ese partido, el plantel volvió a reunirse el domingo. Los jugadores que no sumaron minutos y los no citados disputaron un amistoso frente a Colina para mantener ritmo de competencia. Posteriormente el equipo recibió dos días libres antes de volver a las prácticas.

¿Puede volver Claudio Aquino a la citación de Colo Colo?

La principal duda en el inicio de la semana pasa por Claudio Aquino. El volante ofensivo no pudo entrenar con normalidad la semana pasada luego de sufrir molestias en el muslo durante el Superclásico.

Debido a ese problema físico, el mediocampista quedó fuera del partido ante Audax Italiano y ahora el cuerpo técnico evaluará su estado durante los entrenamientos para definir si puede volver a ser considerado.

Si responde bien en las sesiones de esta semana, Aquino podría reaparecer entre las alternativas para enfrentar a Huachipato.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Huachipato por el Campeonato Nacional?

Colo Colo y Huachipato se enfrentarán este lunes 16 de marzo en el Estadio Monumental, en una jornada doble que comenzará con el debut de Colo Colo Femenino ante Magallanes por la primera fecha del torneo, programado para las 17:30 horas.

Luego, a las 20:30, el Cacique recibirá a los acereros en el duelo correspondiente a la Liga de Primera.