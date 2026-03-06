La derrota en el Superclásico dejó un ambiente bastante tenso en Colo Colo, pero Fernando Ortiz decidió enfrentar el momento sin dramatizar. El técnico albo abordó las críticas al rendimiento del equipo y defendió su planificación para lo que viene.

En conferencia de prensa en el Estadio Monumental, el entrenador dejó claro que el foco ya está puesto en el próximo desafío del Cacique: el partido ante Audax Italiano. “Ya di vuelta la página, estoy enfocado en el partido con Audax, donde tenemos que salir a proponer y sacar un buen resultado”, afirmó.

Ortiz defiende su decisión de mantener la base

En los últimos días se ha cuestionado el funcionamiento del equipo. Sin embargo, Ortiz respondió defendiendo la continuidad del once titular que ha utilizado en las últimas jornadas. “En tres partidos repetí la misma alineación. ¿Eso no es encontrar el equipo? La base está, trato de buscar lo mejor para la institución”, señaló.

Además, recalcó que la competencia dentro del plantel sigue abierta, pero que la decisión final siempre pasa por el rendimiento en el día a día. “Conclusiones y opiniones va a haber siempre por lo que genera esta institución, pero el que los tiene día a día soy yo y el que mejor esté va a jugar”, enfatizó.

La advertencia sobre el partido ante Audax

Ortiz también analizó el desafío que tendrá Colo Colo frente a Audax Italiano, un rival que suele complicar a sus oponentes en su cancha. “En césped sintético se dificulta para todos los rivales, pero tenemos que estar preparados. Tiene una estructura de juego muy cerrada, donde aprovecha las oportunidades y ha sido efectivo”, explicó.

Pese a las críticas tras el clásico, el DT albo se mostró tranquilo con su trabajo: “Siempre se trabaja para corregir y mejorar. Cuando se pierde, se intensifica todo, pero mientras tenga claridad en mi cabeza dónde corregir y demás, todo fluye”, cerró Ortiz.

Colo Colo visitará a Audax Italiano este sábado a las 18:00 horas por la sexta fecha del Campeonato Nacional.