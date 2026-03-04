Fernando Ortiz lleva catorce partidos al mando de Colo Colo con apenas siete victorias, seis derrotas y un empate, un rendimiento del 52,38% que ya dejó de convencer a parte del directorio de Blanco y Negro. La caída 0-1 ante U de Chile en el Superclásico 199 fue la gota que rebalsó el vaso, la concesionaria lo citó a una reunión de urgencia para exigirle explicaciones y dejó en claro que su continuidad se revisará en junio, al término de la primera rueda de la Liga de Primera 2026.

El Tano tiene contrato hasta diciembre de 2026, pero no hay garantías de que llegue hasta ahí. Lo que más preocupa en Macul no es tanto la derrota ante la U, sino la forma: el equipo no convence, no da espectáculo y los refuerzos contratados en verano tampoco terminan de aparecer. Varios directivos llevan semanas con ese malestar acumulado, y el Superclásico lo sacó a la luz.

Según el periodista Cristián Alvarado, “existe una revisión en junio, dependiendo de algunos objetivos se puede revisar su continuidad. Hay directores que están preocupados por el momento futbolístico, no por el resultado ante la U que dolió e incomodó, pero sí por la forma en cómo está jugando el equipo“.

¿Qué decisiones tácticas de Ortiz cuestionan los directivos de Blanco y Negro?

Los cuestionamientos apuntan a decisiones específicas y recurrentes: la posición de Maximiliano Romero por la derecha, la insistencia con Claudio Aquino en la banda y, sobre todo, la incapacidad de reaccionar tácticamente tras recibir el gol ante la U en el Superclásico 199. Son errores que se repiten partido a partido y generan la sensación de un equipo sin variantes reales.

La pregunta que circula en Macul es directa: ¿tiene Ortiz las herramientas para corregir el rumbo antes de junio, o el equipo ya llegó a su techo con este proceso? La respuesta de las próximas semanas, empezando con Audax Italiano el sábado, empezará a definir el escenario de la evaluación.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo volverá a la acción en el Campeonato Nacional frente al Audax Italiano el próximo sábado 7 de marzo a las 18:30 horas. Este partido, válido por la fecha 6, se jugará en el Estadio Bicentenario de La Florida.