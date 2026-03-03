La derrota de Colo Colo frente a Universidad de Chile en el Monumental dejó otras las tres victorias consecutivas del Cacique. El resultado encendió la alarma en la dirigencia, que decidió intervenir rápidamente para revisar lo ocurrido en el partido más esperado del calendario.

Tras el 0-1 en el Superclásico, Blanco y Negro tomó el teléfono y contactó a Fernando Ortiz para convocarlo a una conversación. La intención fue clara: pedir explicaciones por el funcionamiento del equipo y entender por qué el Cacique volvió a quedarse corto en un duelo de alta exigencia.

La información revelada por La Tercera, refleja la incomodidad que dejó la actuación alba. El equipo no logró imponer condiciones en su propio estadio y terminó cediendo ante un rival que tampoco dominó el partido.

El llamado a Ortiz que buscó respuestas para la derrota de Colo Colo

Según el citado medio, la conversación con el técnico apuntó directamente al desarrollo del encuentro. Desde la concesionaria querían revisar decisiones tácticas y comprender por qué Colo Colo no consiguió cambiar el rumbo del partido cuando el marcador se inclinó a favor de la U.

En Blanco y Negro existe inquietud porque el problema se ha repetido: en los encuentros donde el equipo ha tenido objetivos importantes en juego, la respuesta futbolística no ha sido la esperada y los resultados ya comienzan a pesarle al Tano Ortiz.

El debut del entrenador dejó una clara señal: caída ante Universidad de Chile en la Supercopa. Más tarde, el equipo perdió la posibilidad de clasificar a Copa Sudamericana tras derrotas frente a Cobresal en El Salvador y Audax Italiano en el Monumental. El último Superclásico volvió a instalar ese tema en la mesa.

Un registro que mantiene la presión

Desde su llegada al banco albo en septiembre de 2024, Ortiz acumula 14 partidos dirigidos con Colo Colo. El promedio es de siete triunfos, un empate y seis derrotas, lo que arroja un rendimiento cercano al 52%.

El punto que le hacen al DT es que varios de esos resultados se dieron cuando el equipo necesitaba ganar. Esos partidos hoy están penando en el Monumental y ya se comienza a hablar de una posible salida del entrenador. Ortiz tiene contrato hasta diciembre del 2026, pero a mitad de año se realizará una evaluación al igual que al final del torneo pasado.