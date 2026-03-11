La última incoporación de Colo Colo, Álvaro Madrid, dejó claro cuál es su objetivo desde que llegó a Macul: ser titular y pelear el título. El volante de 30 años llegó al Cacique para reemplazar a Esteban Pavez y ya comenzó a sumar minutos, incluso jugando su primer partido como titular ante Audax Italiano.

En medio de ese proceso de adaptación, el exjugador de Everton de Viña del Mar habló con DSports sobre su presente y reconoció que desde el primer día imagina un escenario ambicioso en el equipo albo.

¿Qué dijo Álvaro Madrid sobre su objetivo en Colo Colo?

Álvaro Madrid explicó que su llegada al club estuvo marcada por su intención de competir por todo: “Uno como jugador quiere que le vaya de lo mejor, que salga todo bien. Siendo sincero, desde el momento en que llegué me imagino estar puntero, ser campeón y titular”, sostuvo Madrid.

En ese mismo sentido, el volante dejó en evidencia que su mentalidad está enfocada en aportar para que el equipo mantenga un rendimiento competitivo durante toda la temporada.

La camiseta 8 de Colo Colo y su peso histórico

Uno de los temas que también abordó fue el número que hoy lleva en la espalda: la camiseta 8, un dorsal con historia dentro de Colo Colo y que fue utilizado por nombres emblemáticos como Jaime Vera, Marcelo Espina, Raúl Ormeño e incluso Lucas Barrios.

Lejos de verlo como una carga, Madrid explicó que asume ese legado con responsabilidad, pero sin sentir presión adicional.

“Son jugadores históricos que se respetan mucho. A mí me tocó verlos jugar poco, pero tengo familia, tengo a mis abuelos todos futboleros, y te van comentando lo que fueron estos jugadores y estas personas”, señaló.

Luego agregó: “Pero no, para mí no es una presión. Hoy me toca estar con este número y estar en la institución, pero para mí no es una presión. Yo estoy más allá de eso y quiero dejar mi huella, con mi nombre y con mi aporte al club y a la institución”, sentenció.

Con más minutos en cancha y el respaldo del cuerpo técnico de Ortiz, Madrid busca consolidarse en el mediocampo albo y transformarse en una pieza estable dentro del equipo durante la temporada.