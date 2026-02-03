Colo Colo no quedó conforme con lo que mostró en el inicio del Campeonato Nacional 2026. El golpe ante Deportes Limache no solo dejó preocupación futbolística, también empujó decisiones concretas en el mercado. La lectura fue clara: al plantel todavía le falta una pieza en la mitad de la cancha.

En ese contexto apareció con fuerza el nombre de Álvaro Madrid. El volante de Everton pasó de ser una alternativa a un objetivo activo, con oferta sobre la mesa y conversaciones que ya están en curso entre clubes.

⚪ Colo Colo va con todo por Álvaro Madrid

Durante este martes, Blanco y Negro formalizó una propuesta para quedarse con el mediocampista ruletero. La información fue revelada por el periodista Cristián Alvarado en Radio ADN, quien detalló que la oferta ya está siendo analizada por la dirigencia de Everton, abriendo un escenario de definición a corto plazo.

Además, los albos ya tienen adelantado el acuerdo con el futbolista, con quien conversaron durante el fin de semana, al igual que con Pablo Ruiz. Sin embargo, en la reunión de directorio del lunes, los dirigentes del Cacique se inclinaron por el formado en el club viñamarino.

⚽ Una ausencia que no pasó inadvertida

Como parte de las conversaciones entre clubes, Madrid no fue citado en el encuentro de Everton ante Unión La Calera, por lo que explica más la urgencia de los de Macul con contar con el volante.

Y es que la salida de Esteban Pavez dejó un vacío que Fernando Ortiz considera necesario cubrir con un volante de ritmo, recorrido y conocimiento del medio local, características que cumple Álvaro Madrid.

Durante la temporada 2025, el mediocampista disputó 34 partidos oficiales con Everton, aportando 2 goles y 3 asistencias en casi 2.900 minutos en cancha.