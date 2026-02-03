Colo Colo necesita una reacción inmediata. El mal arranque en el Campeonato Nacional 2026 encendió las alarmas en Macul y dejó al equipo sin margen para seguir cediendo terreno en la tabla. Con ese escenario de fondo, el próximo partido aparece como una prueba decisiva tanto en lo futbolístico como en lo anímico.

De cara al duelo ante Everton en el Estadio Monumental, la dirigencia tomó una determinación que marca el pulso del momento albo: solicitar un aforo elevado, apostando a un respaldo masivo en las tribunas como parte del plan para cambiar el rumbo y aliviar la presión que rodea al equipo y a su cuerpo técnico.

❓ ¿Cuál es el aforo solicitado para Colo Colo vs Everton en el Monumental?

Colo Colo solicitó un aforo cercano a 42 mil personas para el partido ante Everton. La información fue revelada por el periodista Cristián Alvarado, quien detalló que la petición ya fue presentada ante las autoridades de la Región Metropolitana.

“Colo Colo solicitó aforo de 42 mil personas para el duelo ante Everton”, señaló el reportero. La cifra no es habitual para el contexto actual y evidencia la urgencia con la que el club enfrenta este compromiso.

Y es que el respaldo en las tribunas se considera clave para cortar la mala racha. El choque contra la escuadra ruletera aparece como una oportunidad inmediata para cambiar el ánimo interno, recuperar confianza y darle un respiro al proceso de Fernando Ortiz, que ya comienza a ser observado con lupa tras los primeros resultados.

En Macul entienden que un Monumental con alto marco de público puede influir directamente en el rendimiento del equipo y en el clima que rodea al plantel.

🛂 ¿Qué medidas de seguridad se aplicarán en Colo Colo vs Everton?

El partido marcará el estreno de nuevas medidas de control en el Estadio Monumental. Ese día debutarán 122 torniquetes distribuidos en los ocho accesos del recinto, además de un refuerzo en los sistemas de control de ingreso.

La implementación apunta a ordenar el acceso del público y cumplir con los requisitos exigidos por las autoridades para autorizar el aforo solicitado.

👁️ ¿Es obligatorio el reconocimiento facial para entrar al Monumental?

Sí. El ingreso al estadio exige inscripción previa. Para este partido —y los siguientes— será obligatorio estar registrado tanto en el sistema de reconocimiento facial como en el Registro Nacional del Hincha, condición indispensable para acceder al recinto. Desde el club recalcan que este proceso es clave para evitar inconvenientes el día del encuentro.

Cabe destacar que al cierre de esta nota, existen entradas a la venta en Océano, Cordillera, Tucapel, Magallanes y Caupolicán, con precios que van desde $9.900 hasta $27.500, según la ubicación. La venta se mantiene activa a través de los canales oficiales.

🗓️ ¿Cuándo juegan Colo Colo vs Everton por la fecha 2?

El partido se jugará este sábado 7 de febrero, a las 20:30 horas, en el Estadio Monumental David Arellano, por la segunda fecha de la Liga de Primera. El encuentro aparece como un punto de inflexión temprano para ambos equipos en el inicio del torneo.

📰 En resumen

Colo Colo solicitó un aforo cercano a 42 mil personas ante Everton

La decisión responde al mal inicio de temporada y a la presión en Macul

El partido estrenará nuevas medidas de seguridad en el Monumental

Será obligatorio el reconocimiento facial y el Registro del Hincha

El duelo se juega el sábado 7 de febrero a las 20:30 horas

