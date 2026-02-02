Colo Colo arrancó el torneo oficial con una derrota que pegó más fuerte de lo esperado. No solo por el 3-1 ante Deportes Limache, sino por la sensación de fragilidad que volvió a instalarse en un equipo que no logra sacudirse el mal cierre de la temporada pasada.

En Macul, el diagnóstico es claro: el margen de error se acabó demasiado rápido. Fernando Ortiz quedó en la mira tras el estreno y, aunque sigue al mando, en Blanco y Negro ya comenzaron a mover fichas ante un escenario que podría cambiar de forma abrupta.

⚪ El entrenador tapado que asoma en Colo Colo

Según información de RedGol, al interior de la concesionaria ya se maneja un nombre como alternativa inmediata en caso de que la continuidad de Ortiz se vuelva insostenible.

Se trata de un exjugador identificado con el club y que actualmente trabaja en el fútbol joven albo: Braulio Leal. La dirigencia valora su conocimiento del día a día en el Monumental y su experiencia previa en el fútbol profesional chileno, factores clave para un escenario de transición.

La idea, más que un golpe de timón, sería contener el momento: ordenar al plantel, bajar el ruido y competir mientras se define el rumbo definitivo del proyecto deportivo.

🔍 Por qué en Blanco y Negro miran hacia adentro

La posible salida de Ortiz implica una indemnización cercana a los 200 mil dólares, por lo que apostar por un interinato interno aparece como una solución práctica y menos expuesta.

Además, la alternativa de volver a nombres ya considerados en procesos anteriores no termina de convencer. Por eso la dirigencia apunta a alguien que ya está dentro del club y que conoce la exigencia del cargo. Por ahora, Ortiz prepara el duelo ante Everton, pero en Colo Colo el plan B ya está definido.