El mercado de pases en el fútbol chileno siempre deja historias que se conocen con el paso de los días. Algunas quedan en simples rumores, mientras otras revelan decisiones que pudieron modificar el rumbo de clubes grandes y protagonistas del medio local.

En ese contexto aparece el nombre de Enzo Roco, defensor con larga trayectoria internacional, quien tras más de una década fuera del país volvió a Chile para sumarse a Palestino. Sin embargo, su regreso estuvo rodeado de versiones que hoy comienzan a aclararse.

🔍 Qué pasó realmente con Enzo Roco y Colo Colo en el mercado

Enzo Roco aclaró directamente los rumores que lo vincularon con Colo Colo tras quedar como agente libre luego de su salida del Fatih Karagümrük de Turquía. El propio defensor explicó que el supuesto interés albo nunca fue algo formal.

Según comentó a ESPN, la información le llegó principalmente por redes sociales, contexto que suele amplificar este tipo de escenarios cuando se trata de jugadores chilenos disponibles y con conocimiento del medio local.

El central reconoció que ese tipo de trascendidos suelen surgir de manera natural en el mercado, especialmente cuando se trata de clubes grandes y futbolistas con recorrido internacional.

🗣️ La explicación de Roco y el factor tiempo en su decisión

Más allá de los rumores, Roco fue claro al señalar que no hubo avances concretos. Si bien valoró el hecho de que equipos grandes lo tengan en consideración, también dejó en evidencia que el factor tiempo fue clave.

El defensor sostuvo que, en este tipo de situaciones, tomar una decisión rápida resulta fundamental para evitar quedar sin club o extender innecesariamente la incertidumbre. En ese escenario, Palestino apareció como una opción clara y concreta para su regreso al país.

¡𝐁𝐈𝐄𝐍𝐕𝐄𝐍𝐈𝐃𝐎, 𝐄𝐍𝐙𝐎! ❤️💚



Enzo Roco es nuevo jugador de Palestino ✅



El defensa central llega con una gran trayectoria internacional, destacando su paso por la Primera División de España y Turquía. Además, en su proceso con la selección se consagró campeón de la… pic.twitter.com/Rk8nMEJMTU — Club Deportivo Palestino (@CDPalestinoSADP) January 26, 2026

🏟️ Palestino, el debut y el nuevo comienzo de Enzo Roco

Finalmente, Enzo Roco selló su vínculo con Palestino, club que le permitirá sumar minutos de inmediato en el Campeonato Nacional. El zaguero podría debutar este domingo 1 cuando el conjunto árabe reciba a Ñublense en el estadio Municipal de La Cisterna, en un partido programado para las 20:30 horas.

Para Roco, este regreso no sólo marca una nueva etapa en su carrera, sino también la oportunidad de reencontrarse con el fútbol chileno tras años de experiencia en el extranjero.