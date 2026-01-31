Cuando parecía que el mercado de Colo Colo se iba cerrando, desde el extranjero apareció una novedad que movió el tablero en Macul. Blanco y Negro mantiene negociaciones muy avanzadas con un mediocampista que juega en la MLS para reforzar la mitad de la cancha.

Es un nombre que sorprendió, fuera del radar habitual, pero que cumple con lo que busca la dirigencia: experiencia, buen pie y doble nacionalidad chilena-argentina, clave para no ocupar cupo de extranjero. El jugador ve con buenos ojos llegar al Monumental y las conversaciones ya entraron en su recta final.

🇺🇸 ¿Quién es el jugador de la MLS que negocia Colo Colo?

El nombre apuntado es Pablo Ruiz. El volante de 27 años, nacido en Comodoro Rivadavia y nacionalizado chileno, aparece como la carta que maneja la dirigencia para cubrir la sensible salida de Esteban Pavez en la zona media.

Ruiz es una pieza consolidada en Real Salt Lake, donde milita desde 2018 y se ha ganado un lugar como referente. Su perfil es el de un mediocampista mixto, con buen pie, visión de juego y zurda educada, cualidades que seducen al cuerpo técnico para darle mayor claridad a la salida del equipo, algo que se echó de menos en el debut ante Limache.

🤝 ¿Pablo Ruiz llega a Colo Colo?

El interés es real y ya dejó atrás la etapa exploratoria. Este martes, el periodista César Luis Merlo confirmó a través de X que Colo Colo mantiene negociaciones muy avanzadas por Pablo Ruiz, pese a que el volante tiene contrato vigente con Real Salt Lake hasta diciembre de 2026. Según detalló el propio Merlo, la operación se encamina a un préstamo por un año con opción de compra, fórmula que cuenta con la disposición de todas las partes.

En Macul buscan cerrar la gestión lo antes posible, considerando que Ruiz no necesita un proceso largo de adaptación. El mediocampista ya conoce el fútbol chileno tras su paso por San Luis de Quillota entre 2017 y 2018, una etapa clave que antecedió a su consolidación en la MLS y que hoy facilita su eventual regreso al país.

🚨Colo Colo tiene negociaciones muy avanzadas para fichar a Pablo Ruiz, mediocampista central de Real Salt Lake City.

*️⃣Las charlas están en etapa final por un préstamo de un año con opción de compra. Tiene doble nacionalidad: nació en 🇦🇷, pero sus abuelos son 🇨🇱. pic.twitter.com/GnYLbeQZj0 — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 31, 2026

🇨🇱 El factor que seduce a Pablo Ruiz de llegar a Colo Colo

Uno de los puntos que suma en la negociación es el vínculo de Pablo Ruiz con Chile y su deseo de algún día vestir la camiseta de la Selección Chilena. El propio volante lo ha expresado públicamente, señalando que “sería muy lindo jugar para la selección” y que trabaja día a día para seguir creciendo como futbolista.

En ese contexto, jugar en un club grande como Colo Colo aparece como una vitrina clave, sumado a su doble nacionalidad chilena-argentina, un factor que facilita la operación al no ocupar cupo de extranjero y refuerza el interés de la dirigencia alba.