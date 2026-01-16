Universidad Católica tomó una decisión silenciosa, pero de alto impacto en el mercado local. Con la planificación cerrada y el foco puesto en llegar afinados a la Copa Libertadores, el club resolvió no seguir explorando alternativas defensivas.

Esa determinación dejó fuera a un nombre con peso propio: Enzo Roco. El central quedó libre tras su última experiencia en Turquía y, como suele ocurrir con los jugadores formados en casa, su nombre volvió a instalarse en el entorno cruzado. Sin embargo, esta vez no hubo gestiones ni conversaciones, en San Carlos la decisión ya estaba tomada y se inclinaron por Juan Ignacio Díaz.

La apuesta fue llegar con el plantel definido a la pretemporada bajo la conducción de Daniel Garnero, evitando ajustes tardíos que alteraran el trabajo planificado. Una lógica deportiva que terminó cerrándole la puerta a un regreso que muchos daban por posible.

⚽ La señal de Enzo Roco tras el portazo de la UC

La respuesta del jugador no fue una declaración ni una entrevista. Fue una historia de Instagram. Breve, sin destinatarios explícitos, pero imposible de descontextualizar.

“Donde una puerta se cierra, otra se abre. Que sea tu voluntad señor, en ti confío”, escribió el defensor, en una publicación que rápidamente fue asociada a la decisión cruzada.

La publicación de Roco / ©Captura Instagram.

🔄 Un nombre vigente y un mercado que aún no se cierra

A los 33 años, Roco sigue siendo un defensor con recorrido internacional, experiencia en selección y rodaje reciente. Su situación contractual lo convierte en una opción atractiva para clubes que busquen jerarquía inmediata, sin costo de traspaso.

En las últimas semanas fue vinculado a Colo Colo, aunque los movimientos defensivos en Macul enfriaron esa alternativa. De todos modos, el mercado aún ofrece margen y el propio jugador no ha definido su próximo paso.