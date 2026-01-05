En el mercado de pases, pocas oportunidades son tan tentadoras como la que hoy se presenta para Universidad Católica. Se trata de un nombre que ya conoce la casa, que se formó en la precordillera y que acaba de poner fin a su aventura por Europa.

Libre, con experiencia y vigente: es una fórmula que la UC difícilmente podría dejar pasar. Sobre todo en un año donde la Copa Libertadores 2026 aparece como el gran objetivo cruzado.

🛫 Enzo Roco termina su etapa en Turquía y queda libre

El defensor Enzo Roco confirmó su salida del Fatih Karagümrük, club en el que militó durante los últimos años en la Superliga de Turquía. El chileno utilizó sus redes sociales para despedirse con un emotivo mensaje tras el cierre de su ciclo.

“Debo decirle adiós al club al que le tengo gran estima, donde fui feliz en diferentes etapas de mi carrera”, escribió Roco en Instagram.

El cuadro turco, que atraviesa una grave crisis deportiva y es último en la tabla, no pudo retenerlo, dejando al formado en Católica con pase en mano. El chileno había llegado en la temporada 2020/21 tras su paso por el Besiktas, y acumuló más de cinco años en el fútbol otomano.

🔵 ¿Roco puede volver a Universidad Católica en 2026?

En medio de su salida, varios hinchas cruzados comenzaron a pedir su regreso. No es para menos: Roco debutó en la UC en 2011, fue Seleccionado Nacional y ha disputado Copa América y Eliminatorias con La Roja. Su fichaje sería estratégico. Católica necesita sumar experiencia y solidez en defensa pensando en la Copa Libertadores, y Roco encaja a la perfección.

Además, llegaría sin costo de transferencia, lo que reduce una barrera clave para el club.

🇹🇷 De Europa al regreso soñado: el recorrido de Roco tras salir de la UC

Enzo Roco dejó San Carlos en 2014 rumbo al Elche CF, iniciando un recorrido internacional que incluyó pasos por el Espanyol, Cruz Azul en México, Besiktas, un segundo ciclo en Elche y finalmente el Fatih Karagümrük. Con casi doce años de experiencia internacional, el defensor de 31 años aún tiene mucho por ofrecer.

Su regreso sería también un golpe emocional para el club, en un momento donde se apuesta por reconstruir una identidad ganadora. El tiempo dirá si la UC mueve sus fichas. Pero con el pase en la mano y la historia compartida el regreso de Roco, hoy por hoy, no suena tan imposible.