U Católica tiene un gran desafío para 2026: Los Cruzados vuelven a la Copa Libertadores tras un gran sprint final en el Campeonato Nacional, por lo que tienen la gran misión de reforzar su plantel para competir tanto a nivel internacional como a nivel nacional en la Supercopa, Liga de Primera, Copa Chile y Copa de la Liga.

Hay varios nombres sonando en estos días: en esa tarea están trabajando el presidente de la institución, Juan Tagle, el gerente deportivo, José María Buljubasich, y el entrenador Daniel Garnero.

⚪🔵 ¿Quiénes son los nuevos fichajes de la Universidad Católica? Altas confirmadas y jugadores cerca de firmar para 2026

Hasta el momento, U Católica no tiene refuerzos confirmados para 2026, aunque hay tres nombres que renovaron y fueron piezas fundamentales en 2025: Fernando Zampedri, Gary Medel y Branco Ampuero.

Los nombres que suenan están enfocados principalmente en jugadores ofensivos, debido a la necesidad de generación de juego que necesita Garnero para acercarse más a su idea futbolística.

Jugadores cerca de firmar / candidatos reales

Justo Giani (mediocampista ofensivo) : jugador de 26 años que ha tenido un buen rendimiento en Aldosivi y que tiene muy avanzadas conversaciones con la UC, según dio a conocer el periodista César Luis Merlo.

: jugador de 26 años que ha tenido un buen rendimiento en Aldosivi y que tiene muy avanzadas conversaciones con la UC, según dio a conocer el periodista César Luis Merlo. Matías Palavecino (volante ofensivo) : la figura del Coquimbo Unido campeón tiene varias propuestas y una de ellas es de Los Cruzados. Las otras son de Colo Colo y Querétaro de México, donde lo pidió su exDT Esteban “Chino” González.

: la figura del Coquimbo Unido campeón tiene varias propuestas y una de ellas es de Los Cruzados. Las otras son de Colo Colo y Querétaro de México, donde lo pidió su exDT Esteban “Chino” González. César Munder (extremo izquierdo) : el delantero formado en U Católica ahora tiene la opción de volver, tras varias temporadas buenas en Cobresal.

: el delantero formado en U Católica ahora tiene la opción de volver, tras varias temporadas buenas en Cobresal. Daniel “Popín” Castro (extremo derecho) : tremenda temporada en Deportes Limache, elenco al que ayudó a salvar del descenso y a llevar a la final de la Copa Chile.

: tremenda temporada en Deportes Limache, elenco al que ayudó a salvar del descenso y a llevar a la final de la Copa Chile. Bruno Cabrera (defensa central): otro de los baluartes de Coquimbo Unido, que también es sondeado por Colo Colo.

👎 ❌ ¿Qué jugadores dejan U Católica en 2026? Las bajas confirmadas y quienes están por salir

Por ahora no hay jugadores que se hayan ido de U Católica. De todas maneras, hay que revisar las situaciones de Darío Melo, Dylan Escobar, Tomás Asta-buruaga, Eugenio Mena, Agustín Farías, Jhojan Valencia, Eduard Bello y Clemente Montes

Los casos prioritarios para La Franja son Valencia, Bello y Montes, aunque Mena también tiene importantes opciones de renovar su vínculo.

⚪🔵 📋 ¿Cómo queda el plantel de U Católica para 2026? Análisis por posiciones

El técnico de U Católica, Daniel Garnero, reconoció en algunas ocasiones que el plantel que tenía el club en 2025 era corto. Es por esto que, con la clasificación a la Copa Libertadores y la inclusión de la Copa de la Liga entre los torneos locales, más la disputa de la Supercopa, se deben reforzar varios puestos.

Necesidades principales:

Volante ofensivo

Extremo que llegue a colaborar con Bello y Montes, en caso de que no partan

Defensa central

Laterales

Arquero, en caso de que parta Darío Melo.

🗓️📅 ¿Cuándo arranca el Campeonato Nacional 2026 y qué plazos maneja U Católica para cerrar refuerzos?

U Católica tiene tiempo para armar un buen plantel que le permita competir a nivel local e internacional en la Copa Libertadores. Los Cruzados debutan antes en la Supercopa (junto a Coquimbo Unido, Huachipato y Deportes Limache), pero faltan varias semanas para esto.

Fechas importantes para la UC:

Inicio de pretemporada : Lunes 5 de enero

: Lunes 5 de enero Partidos amistosos : por definir

: por definir Inicio temporada: Miércoles 21 de enero con la Supercopa (a falta de oficialización de la ANFP)

Para la primera fecha deben:

✔ Tener definidos los jugadores que se quedan y se van

✔ Tener buena parte de sus refuerzos

✔ Tener trabajada la idea de juego más ofensiva que busca Daniel Garnero

