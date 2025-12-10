La final de la Copa Chile 2025 no solo define a un campeón: también activa una pregunta que explotará en búsquedas apenas termine el partido. ¿Cómo se jugará la Supercopa 2026? La ANFP redefinió por completo el torneo y puso fin al formato histórico, donde se enfrentaban el campeón del Campeonato Nacional y el monarca de la Copa Chile.

Desde la temporada 2026, el trofeo que inaugura el año futbolero se convertirá en un mini torneo con cuatro equipos, dos semifinales y una final que promete calendarizar enero con mucho fútbol. El cambio replica el modelo de la Supercopa de España y apunta a aumentar competitividad, audiencia y calendario en pleno mercado de fichajes.

Los clasificados ya están definidos: Coquimbo Unido, Universidad Católica, Huachipato y Deportes Limache protagonizarán la primera edición del nuevo formato. Con ellos, llega la gran duda de los hinchas: qué día se juega, cómo se arman las llaves, qué pasa si hay empate y quién transmite la Supercopa 2026.

⚽ ¿Cómo se juega la Supercopa 2026?

La Supercopa 2026 será el primer torneo del año y abandona el tradicional choque entre campeones. Ahora, se transforma en un cuadrangular con semifinales y final, replicando el modelo español aprobado en el Consejo de Presidentes de la ANFP. El objetivo es claro: más competencia en enero, más partidos televisados y una apertura de temporada con ritmo competitivo real.

🏆 ¿Qué equipos jugarán la Supercopa de Chile 2026?

Los cuatro clubes ya están clasificados según su desempeño en Campeonato Nacional y Copa Chile:

Liga de Primera 2025

Coquimbo Unido – Campeón

– Campeón Universidad Católica – Subcampeón

Copa Chile 2025

Huachipato – Finalista

– Finalista Deportes Limache – Finalista

📌 Dato clave: no importa quién gane la Copa Chile. Ambos finalistas ya tienen su cupo asegurado en la Supercopa 2026.

🔀 ¿Cómo se juega la Supercopa 2026? Formato explicado paso a paso

El sistema cruza campeones y subcampeones de ambos torneos:

Semifinal 1

Coquimbo Unido (campeón del Campeonato Nacional)

vs

(campeón del Campeonato Nacional) vs Subcampeón de Copa Chile (Huachipato o Limache)

Semifinal 2

Universidad Católica (subcampeón del torneo local)

vs

(subcampeón del torneo local) vs Campeón de Copa Chile (Huachipato o Limache)

📌 No hay partido por el tercer lugar.

Los ganadores avanzan directamente a la final.

📅 ¿Cuándo se juega la Supercopa 2026? Fechas y calendario

La programación tentativa definida por la ANFP es:

Entre el 21 y 24 de enero de 2026: semifinales y final

semifinales y final Una semana antes del arranque del Campeonato Nacional 2026 (30–31 de enero y 1 de febrero)

🏟️ ¿Dónde se jugará la Supercopa 2026?

La sede será anunciada oficialmente por la ANFP en coordinación con Warner Bros, operador televisivo del fútbol chileno. Opciones que evalúa la organización incluyen estadios de alto estándar como El Teniente, Sausalito, Calvo y Bascuñán o incluso el Claro Arena, recientemente inaugurado.

⏱️ ¿Cómo se define la Supercopa 2026 en caso de empate?

La regla será directa y sin rodeos:

👉 No hay alargue

👉 Definición inmediata por penales, según normas IFAB

Esto aplica tanto para semifinales como para la final.

📺 ¿Quién transmite la Supercopa 2026 por TV y online?

TNT Sports Premium – transmisión del torneo completo

– transmisión del torneo completo HBO Max – streaming oficial

– streaming oficial Alairelibre.cl – minuto a minuto, análisis, estadísticas y cobertura editorial

🏅 ¿Quién es el máximo ganador histórico de la Supercopa de Chile?

Solo uno de los participantes sabe lo que es levantar este trofeo:

Universidad Católica – 4 títulos

(Podría convertirse en el máximo campeón, superando de forma definitiva a Colo Colo).

📚 ¿Cuáles son todos los campeones de la Supercopa de Chile? Historial completo

Año Campeón Subcampeón Resultado 2013 Unión Española U. de Chile 2-0 2014 O’Higgins D. Iquique 1-1 (3-2) 2015 U. de Chile U. de Concepción 2-1 2016 U. Católica U. de Chile 2-1 2017 Colo Colo U. Católica 4-1 2018 Colo Colo S. Wanderers 3-0 2019 U. Católica Palestino 5-0 2020 U. Católica Colo Colo 4-2 2021 U. Católica Ñublense 1-1 (7-6) 2022 Colo Colo U. Católica 2-0 2023 Magallanes Colo Colo 1-1 (4-3) 2024 Colo Colo Huachipato 2-0 2025 U. de Chile Colo Colo 3-0

🧩 En resumen

La Supercopa 2026 tendrá formato inédito de cuatro equipos .

. Clasificados: Coquimbo , U. Católica , Huachipato y Limache .

, , y . Se jugará entre el 21 y 24 de enero de 2026 .

. Semifinales + final, sin alargue , penales directos.

, penales directos. El torneo abre la temporada 2026 del fútbol chileno.

📣 Sigue en Alairelibre.cl todas las claves de la temporada 2026: Supercopa, calendario, refuerzos, estadísticas y la cobertura más completa del fútbol chileno.