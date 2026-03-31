Limache fue una visita poco agradable en Sausalito: venció por 2-1 a Everton y sumó opciones de clasificar a semifinales de la Copa de la Liga 2026, a falta de tres fechas para que termine la fase de grupos del torneo.

Los Tomateros quedaron segundos del Grupo C con cinco puntos (a dos del puntero O’Higgins), mientras que los Oro y Cielo se quedaron con tres unidades y comprometieron su avance en la competición, tomando en cuenta que solo siguen en carrera los primeros de cada zona.

Los goles de Everton vs Limache por la Copa de la Liga 2026

Everton se puso en ventaja en los tres minutos de juego a través de Braian Martínez: el argentino recibió un centro desde la derecha y definió en área chica, acción que debió ser revisada en el VAR, dado que la acción fue despejada por el arquero Claudio “Halcón” González, pero cuando el balón estaba dentro del arco, situación que no fue advertida por el árbitro en primera instancia.

No obstante, Limache revirtió la historia antes del descanso y lo hizo gracias a las anotaciones del paraguayo Ramón Martínez en los 21′ y el exseleccionado chileno Joaquín Montecinos en los 32′, resultado que pudo sostener con gran solidez del elenco de la “quinta interior” hasta el pitazo final del compromiso.

En los 52′ hubo tarjeta roja para Ramiro González en el elenco evertoniano, lo que simplificó el desarrollo del encuentro para los limachinos.

En los descuentos hubo momentos de suspenso, ya que se revisó por largo rato en el VAR una posible mano penal de Ramón Martínez en el área del cuadro tomatero. Al final se determinó que hubo mano natural, por lo que no se pitó pena máxima, aunque en la reiteración de la transmisión oficial da la sensación que ni siquiera le pega en la extremidad.

¿Cuándo vuelven a jugar Everton y Limache?

Everton vuelve a jugar este sábado 4 de abril a las 20:00 horas ante Ñublense en el regreso del Campeonato Nacional 2026, en su Fecha 8. El compromiso será en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

Por su parte, Limache recibe a Unión La Calera el mismo día a las 17:30 horas en el estadio Municipal Lucio Fariña de Quillota.

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