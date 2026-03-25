Everton de Viña del Mar y O’Higgins de Rancagua se ven las caras en la Fecha 2 de la Copa de la Liga 2026, en un duelo crucial que comenzará a definir el rumbo del Grupo C en el Estadio Sausalito.

Mientras el cuadro viñamarino llega con el envión de su debut ganador para hacerse fuerte en casa, el conjunto de Rancagua busca dar el golpe como visitante para saltar a la cima de la tabla y consolidarse en la parte alta del nuevo ertamen nacional.

¿Quién transmite Everton vs O’Higgins por la Copa de la Liga 2026?

Para ver el compromiso de Everton y O’Higgins debes acceder a la señal de cable de TNT Sports Premium o la plataforma de streaming de TNT Sports en HBO Max.

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¿Cuándo y a qué hora juegan Everton vs O’Higgins por la Copa de la Liga 2026?

Everton y O’Higgins se enfrentarán este jueves 26 de marzo a las 20:30 horas por la Fecha 2 de la Copa de la Liga 2026.

📆 Fecha: Jueves 26 de marzo

Jueves 26 de marzo 🕕 Horario: 20:30 horas

20:30 horas 🏟️ Estadio: Estadio Sausalito de Viña del Mar

Árbitros del partido de Everton vs O’Higgins por la Copa de la Liga 2026

Árbitro: Gustavo Ahumada

Gustavo Ahumada 1er asistente: Diego Gamboa

Diego Gamboa 2do asistente: Marcia Castillo

Marcia Castillo 4to árbitro: Francisco Gilabert

Francisco Gilabert VAR: Gastón Philippe

Gastón Philippe AVAR: Nicolás Pozo

¿Cómo llegan Everton y O’Higgins?

Everton llega a este compromiso con la moral en alto tras vencer por 2-1 a Palestino en su estreno, resultado que lo tiene como el único puntero de su zona. El elenco de Walter Ribonetto mostró solidez en Santiago y ahora espera ratificar ese buen momento ante su hinchada en la “Ciudad Jardín” para comenzar a asegurar su paso a la siguiente ronda.

Por su parte, O’Higgins viene de un trabajado empate 1-1 ante Deportes Limache en El Teniente. Pese a que dominaron el juego, la falta de finiquito les impidió sumar de a tres, por lo que una victoria ante los “Ruleteros” este jueves les permitiría superar a su rival directo y quedar al tope de la tabla de posiciones del Grupo C.

Probable XI de Everton vs O’Higgins por la Copa de la Liga 2026

Posible formación: “Nacho” González; Vicente Vega, Ramiro González, Diego Oyarzún, Vicente Fernández; Alan Medina, Benjamín Berrios, Dieter Villalpando, Emiliano Ramos; Santiago Landoño y Cristian Palacios. DT: Walter Ribonetto.

Probable XI de O’Higgins vs Everton por la Copa de la Liga 2026

Posible formación: Omar Carabalí; Luis Pavez, Miguel Brizuela, Nicolás Garrido, Benjamín Rojas; Juan Leiva, Alan Robledo; Martin Sarrafiore, Francisco González, Joaquín Tapia y Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.