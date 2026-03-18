La Copa Sudamericana 2026 entra en su momento más esperado: el sorteo de la fase de grupos. Y para los equipos chilenos, el escenario no es menor. Palestino, Audax Italiano y O’Higgins ya conocen su lugar en los bombos… pero no su destino.

El riesgo es alto: brasileños, argentinos y equipos que bajan de Libertadores elevan el nivel. Un mal cruce puede complicar todo desde el arranque. Pero también hay oportunidades si el grupo resulta equilibrado. Acá revisas cuándo es el sorteo, los bombos, los posibles rivales de los chilenos y el calendario completo.

¿Cuándo es el sorteo de la Copa Sudamericana 2026 y a qué hora?

📅 Fecha: miércoles 19 de marzo de 2026

miércoles 19 de marzo de 2026 🕗 Hora en Chile: 20:00

20:00 📍 Lugar: Luque, Paraguay

👉 Se definirán los 8 grupos del torneo.

¿Dónde ver el sorteo de la Sudamericana 2026 en Chile?

📡 TV: ESPN

💻 Streaming: Disney+

📲 Gratis: YouTube CONMEBOL Facebook Watch Pluto TV



¿Cómo se juega la fase de grupos de la Sudamericana?

32 equipos

8 grupos de 4

Ida y vuelta

Clasificación:

🥇 1° → octavos directo

🥈 2° → repechaje vs Libertadores

¿Cómo quedaron los bombos de la Copa Sudamericana 2026?

🥇 Bombo 1 (cabezas de serie)

River Plate

Atlético Mineiro

São Paulo

Racing

Grêmio

Olimpia

Santos

América de Cali

🥈 Bombo 2

San Lorenzo

Red Bull Bragantino

Palestino 🇨🇱

Millonarios

Caracas

Vasco da Gama

Cienciano

Tigre

🥉 Bombo 3

Audax Italiano 🇨🇱

Blooming

Academia Puerto Cabello

Boston River

Montevideo City Torque

Deportivo Cuenca

Independiente (Bolivia)

Macará

🎯 Bombo 4

Alianza Atlético

Barracas Central

Deportivo Riestra

Recoleta

Juventud

O’Higgins 🇨🇱

Carabobo

Botafogo

¿Qué rivales pueden tocarle a Palestino, Audax y O’Higgins?

Palestino (Bombo 2)

Puede enfrentar:

⚠️ Brasileños: São Paulo, Atlético Mineiro, Grêmio, Santos

São Paulo, Atlético Mineiro, Grêmio, Santos ⚠️ Argentinos: River Plate, Racing

River Plate, Racing ⚠️ Otros duros: Olimpia

Audax Italiano (Bombo 3)

Puede enfrentar:

🥵 Bombo 1: River, Mineiro, São Paulo, Racing

⚠️ Bombo 2: Bragantino, Vasco, San Lorenzo, Millonarios

⚠️ Bombo 4: Botafogo

🔵 O’Higgins (Bombo 4)

Puede enfrentar:

🔥 Bombo 1: River Plate, São Paulo, Racing, Grêmio

⚠️ Bombo 2: Palestino (NO puede), Bragantino, Vasco

⚠️ Bombo 3: Audax (NO puede), otros sudamericanos

📆 Calendario Copa Sudamericana 2026

Fase de grupos

Fecha 1: 7–9 abril

Fecha 2: 14–16 abril

Fecha 3: 28–30 abril

Fecha 4: 5–7 mayo

Fecha 5: 19–21 mayo

Fecha 6: 26–28 mayo

Eliminatorias

Semis: octubre

Playoffs: julio

Octavos: agosto

Cuartos: septiembre

¿Dónde se juega la final de la Sudamericana 2026?

🇨🇴 Ciudad: Barranquilla

Barranquilla 🏟️ Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez

Metropolitano Roberto Meléndez 📅 Fecha: 21 de noviembre

👉 Primera vez en la historia en esa ciudad

👉 2027 será en Santa Cruz (Bolivia)

En resumen

La final será en Barranquilla

El sorteo es el 19 de marzo

Hay 32 equipos

Chile tendrá 3 representantes

Los bombos ya están definidos

Sigue el sorteo EN VIVO de la Copa Sudamericana 2026 en AlAireLibre.cl y revisa al instante los grupos, los rivales de los equipos chilenos y el análisis completo tras la ceremonia.