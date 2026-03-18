La Copa Sudamericana 2026 entra en su momento más esperado: el sorteo de la fase de grupos. Y para los equipos chilenos, el escenario no es menor. Palestino, Audax Italiano y O’Higgins ya conocen su lugar en los bombos… pero no su destino.
El riesgo es alto: brasileños, argentinos y equipos que bajan de Libertadores elevan el nivel. Un mal cruce puede complicar todo desde el arranque. Pero también hay oportunidades si el grupo resulta equilibrado. Acá revisas cuándo es el sorteo, los bombos, los posibles rivales de los chilenos y el calendario completo.
¿Cuándo es el sorteo de la Copa Sudamericana 2026 y a qué hora?
- 📅 Fecha: miércoles 19 de marzo de 2026
- 🕗 Hora en Chile: 20:00
- 📍 Lugar: Luque, Paraguay
👉 Se definirán los 8 grupos del torneo.
¿Dónde ver el sorteo de la Sudamericana 2026 en Chile?
- 📡 TV: ESPN
- 💻 Streaming: Disney+
- 📲 Gratis:
- YouTube CONMEBOL
- Facebook Watch
- Pluto TV
¿Cómo se juega la fase de grupos de la Sudamericana?
- 32 equipos
- 8 grupos de 4
- Ida y vuelta
Clasificación:
- 🥇 1° → octavos directo
- 🥈 2° → repechaje vs Libertadores
¿Cómo quedaron los bombos de la Copa Sudamericana 2026?
🥇 Bombo 1 (cabezas de serie)
- River Plate
- Atlético Mineiro
- São Paulo
- Racing
- Grêmio
- Olimpia
- Santos
- América de Cali
🥈 Bombo 2
- San Lorenzo
- Red Bull Bragantino
- Palestino 🇨🇱
- Millonarios
- Caracas
- Vasco da Gama
- Cienciano
- Tigre
🥉 Bombo 3
- Audax Italiano 🇨🇱
- Blooming
- Academia Puerto Cabello
- Boston River
- Montevideo City Torque
- Deportivo Cuenca
- Independiente (Bolivia)
- Macará
🎯 Bombo 4
- Alianza Atlético
- Barracas Central
- Deportivo Riestra
- Recoleta
- Juventud
- O’Higgins 🇨🇱
- Carabobo
- Botafogo
¿Qué rivales pueden tocarle a Palestino, Audax y O’Higgins?
Palestino (Bombo 2)
Puede enfrentar:
- ⚠️ Brasileños: São Paulo, Atlético Mineiro, Grêmio, Santos
- ⚠️ Argentinos: River Plate, Racing
- ⚠️ Otros duros: Olimpia
Audax Italiano (Bombo 3)
Puede enfrentar:
- 🥵 Bombo 1: River, Mineiro, São Paulo, Racing
- ⚠️ Bombo 2: Bragantino, Vasco, San Lorenzo, Millonarios
- ⚠️ Bombo 4: Botafogo
🔵 O’Higgins (Bombo 4)
Puede enfrentar:
- 🔥 Bombo 1: River Plate, São Paulo, Racing, Grêmio
- ⚠️ Bombo 2: Palestino (NO puede), Bragantino, Vasco
- ⚠️ Bombo 3: Audax (NO puede), otros sudamericanos
📆 Calendario Copa Sudamericana 2026
Fase de grupos
- Fecha 1: 7–9 abril
- Fecha 2: 14–16 abril
- Fecha 3: 28–30 abril
- Fecha 4: 5–7 mayo
- Fecha 5: 19–21 mayo
- Fecha 6: 26–28 mayo
Eliminatorias
- Semis: octubre
- Playoffs: julio
- Octavos: agosto
- Cuartos: septiembre
¿Dónde se juega la final de la Sudamericana 2026?
- 🇨🇴 Ciudad: Barranquilla
- 🏟️ Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez
- 📅 Fecha: 21 de noviembre
👉 Primera vez en la historia en esa ciudad
👉 2027 será en Santa Cruz (Bolivia)
En resumen
- La final será en Barranquilla
- El sorteo es el 19 de marzo
- Hay 32 equipos
- Chile tendrá 3 representantes
- Los bombos ya están definidos
Sigue el sorteo EN VIVO de la Copa Sudamericana 2026 en AlAireLibre.cl y revisa al instante los grupos, los rivales de los equipos chilenos y el análisis completo tras la ceremonia.